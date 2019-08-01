Экономика
В России возобновлена система образовательного кредитованияРоссийская газета 06:17
Долгожданная новость - студенты снова смогут брать у государства кредиты на образование. Соглашение о господдержке образовательного кредитования подписали Минобрнауки России и Сбербанк. Напомним, программа образовательных кредитов была "заморожена" более двух лет назад.
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с чего всё началось
Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва. В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что ведомство договорилось со Сбербанком о запуске программы образовательного кредитования, в четверг соглашение вступило в силу.Интерфакс04:45
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