Экономика

В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитовИнтерфакс 04:45

Льготный период по кредиту охватит весь срок обучения и еще три месяца. За это время студент не должен будет выплачивать банку основной долг по образовательному кредиту, а в первый и второй год сможет не платить часть процентов.
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с чего всё началось

В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитов

Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва. В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что ведомство договорилось со Сбербанком о запуске программы образовательного кредитования, в четверг соглашение вступило в силу.
Интерфакс04:45

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Российские банки возобновят выдачу образовательных кредитов

Телеканал 360°12:56

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Комсомольская правда07:04

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Интерфакс - Россия04:31

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News.ru06:11

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ТАСС05:07

В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитов

Интерфакс04:45

В России возобновлена система образовательного кредитования

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