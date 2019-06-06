Экономика

В России с 2020 года увеличат материнский капиталВести Воронеж 09:53

Материнский капитал в России заметно увеличат с 1 января 2020 года. Выплату проиндексируют до 470 тыс. рублей. Средства на эти цели будут предусмотрены в бюджете на следующий год, сообщил ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты страны Максима Топилина в четверг, 6 июня.
Читать в источнике
с чего всё началось

Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.
ТАСС07:47

Подробнее о событии

Материнский капитал проиндексируют до 470 тысяч рублей

Газета.Ru12:05

Минтруд увеличит на 17 тысяч маткапитал

78.ru10:17

Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей

ТАСС07:47

В 2020 году в России материнский капитал увеличат на 17 тысяч рублей

Gazeta.SPb09:57

В России увеличат материнский капитал

Город+09:16

Материнский капитал в России увеличат на 14 тысяч

Санкт-Петербургские ведомости10:06

Материнский капитал с 2020 года будет достигать 470 тысяч рублей

Петербургский дневник09:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:55, Ашберн
Шоу-бизнес

О состоянии Бари Алибасова рассказала его личный врач

Чтобы не было никаких недомолвок, личный врач Алибасова Марият Мухина заявила, что он попал в реанимацию из-за того, что «случайно перепутал яд с чаем».
Обновлено в 13:52
Происшествия

Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества

Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества — преступники представляются сотрудниками суда и других госорганов и вынуждают перечислить им деньги за якобы присуждённые судом средства.
Обновлено в 04:42
Технологии

Google купит платформу для бизнес-аналитики Looker за $2,6 млрд

Google заключил соглашение о покупке платформы для бизнес-аналитики Looker в рамках сделки на сумму $2,6 млрд.
Обновлено в 10:36
Политика

В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено в 15:44
Общество

ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз

Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Сотни человек пришли на похороны убитого героя-спецназовца

В Москве начались похороны убитого героя-спецназовца Никиты Белянкина, передает Mash.
Обновлено в 05:12
Политика

Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Общество

Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова похудела на сомнительном питании

Кожевникова уверяет, что все это произошло лишь, благодаря одним известным бадам.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом

Три человека погибли, два пострадали в ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом в Липецкой области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича

Пресненский суд Москвы заключил под стражу Жабраила Костоева, который подозревается в убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича в 2009 году.
Обновлено в 14:50
Авто

В России начали продажи нового Range Rover Evoque

В России стартовали продажи кроссовера Range Rover Evoque второго поколения.
Обновлено в 05:59
Политика

Сечин рассказал о контроле США над промышленностью РФ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что США удалось с помощью санкций получить контроль над рядом отраслей российской промышленности.
Обновлено в 04:30
Кино

«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона

Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.
Обновлено в 16:49
Политика

Националисты забросали дом Порошенко файерами

Обновлено в 08:22
Происшествия

В Тбилиси загорелся крупный рынок

Пожар возник на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси в четверг ночью, локализовать огонь пытаются 14 пожарных бригад, сообщает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 16:16
Происшествия

Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет

Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.
Обновлено в 06:45
Космос

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Армия и оружие

Россия и Сирия вместе отбомбились по Идлибу

Обновлено в 07:07
Политика

Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции

Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Политика

Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Петербургу

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после завершения рабочих мероприятий совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 16:39
Происшествия

Потопивший судно в Будапеште украинец был участником еще одной аварии

Украинский гражданин, капитан судна, которое на реке Дунай в Будапеште столкнулось с прогулочным катером, ранее уже попадал в аварию.
Обновлено в 15:36
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Обновлено в 05:55
Футбол

«Манчестер Сити» подал протест в CAS в ответ на обвинения УЕФА

«Манчестер Сити» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с жалобой на обвинения УЕФА в нарушении клубом правил финансового фэйр-плей.
Обновлено в 14:34
Общество

Павел Дуров на месяц отказался от еды

Обновлено в 15:10
Происшествия

В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США

Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Общество

На дискриминирующую девочек российскую гимназию завели два дела

Прокуратура Дзержинского района Перми завела два административных дела в отношении городской гимназии №4, где было выявлено завышение проходного балла для девочек, и директора учебного заведения.
Обновлено в 12:35
Авто

GM совместно с Michelin обует свои машины в безвоздушные шины

Альянс, как сообщается, уже в этом году приступит к испытаниям прототипа на полигоне GM в Мичигане, а обувать в UPTIS планируется электрические Chevrolet Bolt.
Обновлено в 09:14
Политика

На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов

В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное