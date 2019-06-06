Экономика
В России с 2020 года увеличат материнский капиталВести Воронеж 09:53
Материнский капитал в России заметно увеличат с 1 января 2020 года. Выплату проиндексируют до 470 тыс. рублей. Средства на эти цели будут предусмотрены в бюджете на следующий год, сообщил ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты страны Максима Топилина в четверг, 6 июня.
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с чего всё началось
Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.ТАСС07:47
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