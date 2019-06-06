Экономика

В России с 2020 года увеличат материнский капиталВести Воронеж вчера в 09:53

Материнский капитал в России заметно увеличат с 1 января 2020 года. Выплату проиндексируют до 470 тыс. рублей. Средства на эти цели будут предусмотрены в бюджете на следующий год, сообщил ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты страны Максима Топилина в четверг, 6 июня.
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Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.
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В 2020 году в России материнский капитал увеличат на 17 тысяч рублей

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Петербургский дневниквчера в 09:40
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Технологии

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Авто

GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин

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В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
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«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай

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Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель

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Общество

Посольство США в Москве назвало письмо свердловского Минобра возвратом в 30-е годы

В посольстве США в Москве с грустью и недоумением восприняли рекомендации Минобразования Свердловской области студентам отказаться от совместных обучающих программ с американским участием.
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Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
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Политика

Трамп назвал генсека НАТО своим самым большим поклонником

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Бари Алибасов написал новое завещание

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Происшествия

Норвежская Equinor эвакуировала рабочих с платформы в Северном море

Норвежская государственная компания Equinor эвакуировала персонал с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы.
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Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о массовых потерях в боях с ополчением

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Болельщик, толкнувший защитника «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури во время третьего матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, оказался совладельцем «Голден Стэйт Уорриорз» Марком Стивенсом, сообщает NBC Sports.
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Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
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