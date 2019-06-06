В России с 2020 года увеличат материнский капиталВести Воронеж 09:53

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.

с чего всё началось

Материнский капитал в России заметно увеличат с 1 января 2020 года. Выплату проиндексируют до 470 тыс. рублей. Средства на эти цели будут предусмотрены в бюджете на следующий год, сообщил ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты страны Максима Топилина в четверг, 6 июня.

В России с 2020 года увеличат материнский капитал

Происшествия В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.

Армия и оружие Германия анонсировала создание гиперзвукового оружия против России Управление по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации Бундесвера запустило национальную программу создания гиперзвукового оружия.

Футбол Мбаппе поддержал Неймара после полученной травмы Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе поддержал одноклубника Неймара после того, как тот получил травму в товарищеской игре за сборную Бразилии с Катаром (2:0). У него диагностирован разрыв связок голеностопа, восстановление займет около четырех месяцев в случае операции, без – шесть недель.

Здоровье Детство хотят продлить до 21 года "Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.

Происшествия Зацепер погиб на крыше электропоезда на севере Москвы Молодой человек погиб на крыше электрички на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Политика Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Происшествия Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.

Экономика «Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян "Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Кино Кто боится Элтона Джона: Вирджиния Вулф, мутанты и Брайан де Пальма Мутанты вступают в последний бой, Элтон Джон находит свой стиль, Брайан де Пальма опять берется за старое.

Политика США предложили провести новый референдум в Крыму Джон Керии — государственный политик, занимавший должность государственного секретаря США до 2017 года, предложил России провести еще один референдум в Крыму «для надежности».

Происшествия Число жертв в ДТП с туристическим автобусом в Дубае возросло до 17 Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Дубае возросло до 17, сообщает Gulf News со ссылкой на полицию.

Происшествия Пять работников завода ExxonMobil в США пострадали из-за торнадо На восточное побережье США обрушился торнадо, от разгула которого пострадал завод американской нефтегазовой компании ExxonMobil в штате Луизиана, передает РИА Новости.

Общество В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.

Общество В Нефтегорске разработают проект планировки микрорайона Е По итогам проведения торгов администрация Нефтегорска заключит контракт стоимостью 2,8 млн рублей с ООО «Средневолжская землеустроительная компания» на разработку проекта планировки микрорайона Е. Речь идет о 45 гектарах в районе улиц Садовой, Южной и Мира.

Космос Обнаружен аккреционный диск вокруг черной дыры нашей галактики Ранее ученые видели облако горячего газа (около 10 миллионов кельвинов), излучающего высокоэнергетические рентгеновские лучи вокруг Sgr A*, а также звезды и газовые облака, окружающие черную дыру.

Кино Мединский похвалил сериал «Чернобыль» от HBO Министр культуры России Владимир Мединский похвалил американский сериал «Чернобыль» от HBO.

Политика ООН одобрила идею о признании победы над нацизмом всемирным наследием Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал инициативу России признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, сообщил глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачёв.

Игры Google анонсировала детали сервиса по подписке видеоигр Stadia Американская корпорация Google объявила через онлайн-презентацию Stadia Connect, что сервис Stadia, позволяющий играть в видеоигры по интернету через стриминг, будет доступен в этом ноябре по цене $9,99 в месяц.

Общество Суд в США приговорил россиянку к семи годам за похищение своих детей По версии следствия, Осипова, которая имеет двойное гражданство (США и России), в 2014 году вывезла из США в Россию двух своих детей без согласования с супругом-американцем, с которым был начат бракоразводный процесс, и уже в России родила третьего ребенка.

Политика Путин посоветовал и. о. главы МИД Испании заняться реальным делом Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель, критично высказывавшийся в адрес России, хочет казаться большим политиком.

Игры Вышел кинематографический трейлер Darksiders Genesis THQ Nordic выпустила кинематографический трейлер Darksiders Genesis. Darksiders Genesis – это спин-офф серии Darksiders.

Футбол СМИ опубликовали расписание первого тура чемпионата России по футболу «Спорт-Экспресс» опубликовал расписание первого тура чемпионата России по футболу следующего сезона.