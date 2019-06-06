Экономика
В России с 2020 года увеличат материнский капиталВести Воронеж 09:53
Материнский капитал в России заметно увеличат с 1 января 2020 года. Выплату проиндексируют до 470 тыс. рублей. Средства на эти цели будут предусмотрены в бюджете на следующий год, сообщил ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты страны Максима Топилина в четверг, 6 июня.
Читать в источнике
Оценить90
с чего всё началось
Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.ТАСС07:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
Происшествия
В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США
Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие
Германия анонсировала создание гиперзвукового оружия против России
Управление по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации Бундесвера запустило национальную программу создания гиперзвукового оружия.
Обновлено в 11:40
Общество
Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна
Обновлено в 13:45
Футбол
Мбаппе поддержал Неймара после полученной травмы
Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе поддержал одноклубника Неймара после того, как тот получил травму в товарищеской игре за сборную Бразилии с Катаром (2:0). У него диагностирован разрыв связок голеностопа, восстановление займет около четырех месяцев в случае операции, без – шесть недель.
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес
Жена Евгения Леонова-Гладышева: «Каждый месяц тратим 230 тысяч на реабилитацию»
Актер восстанавливается после травмы головы. Каждые три месяца Евгений Леонов-Гладышев проходит реабилитацию.
Обновлено в 16:00
Здоровье
Детство хотят продлить до 21 года
"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Зацепер погиб на крыше электропоезда на севере Москвы
Молодой человек погиб на крыше электрички на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 16:19
Политика
Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции
Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Экономика
«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян
"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 10:33
Кино
Кто боится Элтона Джона: Вирджиния Вулф, мутанты и Брайан де Пальма
Мутанты вступают в последний бой, Элтон Джон находит свой стиль, Брайан де Пальма опять берется за старое.
Обновлено в 17:02
Политика
США предложили провести новый референдум в Крыму
Джон Керии — государственный политик, занимавший должность государственного секретаря США до 2017 года, предложил России провести еще один референдум в Крыму «для надежности».
Обновлено в 03:46
Происшествия
Число жертв в ДТП с туристическим автобусом в Дубае возросло до 17
Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Дубае возросло до 17, сообщает Gulf News со ссылкой на полицию.
Обновлено в 17:19
Происшествия
Пять работников завода ExxonMobil в США пострадали из-за торнадо
На восточное побережье США обрушился торнадо, от разгула которого пострадал завод американской нефтегазовой компании ExxonMobil в штате Луизиана, передает РИА Новости.
Обновлено в 16:53
Общество
В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов
Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
Обновлено в 08:30
Общество
В Нефтегорске разработают проект планировки микрорайона Е
По итогам проведения торгов администрация Нефтегорска заключит контракт стоимостью 2,8 млн рублей с ООО «Средневолжская землеустроительная компания» на разработку проекта планировки микрорайона Е. Речь идет о 45 гектарах в районе улиц Садовой, Южной и Мира.
Обновлено в 16:35
Космос
Обнаружен аккреционный диск вокруг черной дыры нашей галактики
Ранее ученые видели облако горячего газа (около 10 миллионов кельвинов), излучающего высокоэнергетические рентгеновские лучи вокруг Sgr A*, а также звезды и газовые облака, окружающие черную дыру.
Обновлено в 03:35
Кино
Мединский похвалил сериал «Чернобыль» от HBO
Министр культуры России Владимир Мединский похвалил американский сериал «Чернобыль» от HBO.
Обновлено в 13:25
Политика
ООН одобрила идею о признании победы над нацизмом всемирным наследием
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал инициативу России признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, сообщил глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачёв.
Обновлено в 17:47
Игры
Google анонсировала детали сервиса по подписке видеоигр Stadia
Американская корпорация Google объявила через онлайн-презентацию Stadia Connect, что сервис Stadia, позволяющий играть в видеоигры по интернету через стриминг, будет доступен в этом ноябре по цене $9,99 в месяц.
Обновлено в 15:19
Общество
Суд в США приговорил россиянку к семи годам за похищение своих детей
По версии следствия, Осипова, которая имеет двойное гражданство (США и России), в 2014 году вывезла из США в Россию двух своих детей без согласования с супругом-американцем, с которым был начат бракоразводный процесс, и уже в России родила третьего ребенка.
Обновлено в 18:06
Политика
Путин посоветовал и. о. главы МИД Испании заняться реальным делом
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель, критично высказывавшийся в адрес России, хочет казаться большим политиком.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж
51-летняя финалистка мистического шоу сообщила о приятном событии — она вышла замуж.
Обновлено в 11:40
Игры
Вышел кинематографический трейлер Darksiders Genesis
THQ Nordic выпустила кинематографический трейлер Darksiders Genesis. Darksiders Genesis – это спин-офф серии Darksiders.
Обновлено в 10:36
Футбол
СМИ опубликовали расписание первого тура чемпионата России по футболу
«Спорт-Экспресс» опубликовал расписание первого тура чемпионата России по футболу следующего сезона.
Обновлено в 13:31
Политика
Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии
Обновлено в 04:58