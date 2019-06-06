В России с 2020 года увеличат материнский капиталВести Воронеж 09:53

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.

с чего всё началось

Материнский капитал в России заметно увеличат с 1 января 2020 года. Выплату проиндексируют до 470 тыс. рублей. Средства на эти цели будут предусмотрены в бюджете на следующий год, сообщил ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты страны Максима Топилина в четверг, 6 июня.

В России с 2020 года увеличат материнский капитал

Политика Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Общество Комплексное благоустройство дойдет до отдаленных районов Главным событием наступившего весенне-летнего сезона станет программа благоустройства «Мой район».

Космос Ученые разработали новый метод измерения ударных волн, рождающихся на Солнце С 2006 года в рамках миссии NASA "Стерео" у ученых появилась новая возможность изучения выбросов энергии на Солнце с помощью двух одинаковых космических аппаратов.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова похудела на сомнительном питании Кожевникова уверяет, что все это произошло лишь, благодаря одним известным бадам.

Футбол Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".

Происшествия В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Суд вынес обвинительный приговор силовику по делу о ДТП в Черкесске Наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 3 месяца и год лишения водительских прав назначено сотруднику ФСИН, обвиненному в том, что сбил женщину и двух детей на пешеходном переходе.

Общество Аспирантка КубГУ придумала, как на сточных водах Краснодара зарабатывать до 24 млн. рублей в год Технологию производства дешевых удобрений путем извлечения фосфора из сточных вод Олеся Рыбалкина представила в рамках финального этапа губернаторского конкурса молодежных инновационных проектов «Премия IQ года».

Наука Броня из пены защитит военную технику от пуль Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.

Общество В Моздоке отметили 220-летие со дня рождения Александра Пушкина В Моздоке отметили 220-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Политика ООН одобрила идею о признании победы над нацизмом всемирным наследием Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал инициативу России признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, сообщил глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачёв.

Единоборства Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании лишь за $ 50 млн Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис дал понять, что не настроен проводить повторный поединок с экс-чемпионом Энтони Джошуа в Великобритании.

Шоу-бизнес Шайа Лабаф коварно бросил любовницу Шайа Лабаф не любит грустить в одиночестве: стоило его девушке, певице Талии Барнетт, выступающей под псевдонимом FKA Twigs уехать из города по делам, как он тут же переключился на новую красотку.

Экономика РФПИ и Metro вложат 650 млн рублей в магазины у дома «Инвестиционные средства общим объемом до 650 млн руб. могут быть направлены на предоставление финансирования независимым предпринимателям при открытии ими малых и средних предприятий в торговле», – говорится в сообщении немецкой компании и российского суверенного фонда.

Происшествия Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.

Происшествия В Тбилиси загорелся крупный рынок Пожар возник на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси в четверг ночью, локализовать огонь пытаются 14 пожарных бригад, сообщает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.

Политика Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.

Политика Националисты забросали дом Порошенко файерами Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.

Политика Роскомнадзор пообещал новые методы блокировки Telegram Роскомнадзор, по решению суда заблокировал мессенджер на территории России, однако Telegram удается обходить блокировку.

Политика Сечин рассказал о контроле США над промышленностью РФ Глава «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что США удалось с помощью санкций получить контроль над рядом отраслей российской промышленности.