Экономика
ПФР разъяснил, как рассчитать прибавку к пенсии с 1 января
ПФР разъяснил, как рассчитать прибавку к пенсии с 1 январяАК&М29 декабря в 04:09
Напомним, с 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7.05%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5334.2 руб. в месяц, стоимость пенсионного балла - 87.24 руб.
АК&М29 декабря в 04:09
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Происшествия
В Москве в парке Горького обрушился мост
Обновлено в 17:48
Происшествия
Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших
Тела еще трех погибших обнаружены под завалами жилого дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв трагедии возросло до семи.
Обновлено в 12:14
Кино
Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы»
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
Обновлено в 16:19
Политика
Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении
Белорусский президент Александр Лукашенко в новогоднем обращении обошел тему более тесного сотрудничества России и Белоруссии.
Обновлено в 19:29
Хоккей
Сборная России победила команду Канады на МЧМ-2019
Обновлено в 22:26
Происшествия
Восемь человек пострадали после наезда автомобиля в Токио
Восемь человек пострадали от преднамеренного наезда автомобиля на пешеходов в Токио.
Обновлено в 20:12
Политика
В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж
Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 11:07
Происшествия
В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро
В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.
Обновлено в 18:00
Политика
Глава МИД Украины посетовал на советские фильмы в новогоднем эфире
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем фейсбуке, что его расстроило большое количество фильмов в новогоднем эфире.
Обновлено в 21:30
Политика
Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом
В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».
Обновлено в 20:43
Происшествия
Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar
Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Обновлено в 09:41
Космос
Нацисты не вернулись с Луны: СМИ назвали несбывшиеся прогнозы на 2018 год
Французская газета Le Monde отобрала несколько крупных событий в мире, которые должны были случиться в 2018 году, но так и не произошли.
Обновлено в 20:51
Происшествия
Угрожавший взорвать бомбу в аэропорту Амстердама арестован
Полиция арестовала пассажира, угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции Нидерландов.
Обновлено в 15:16
Общество
В России началось повышение пенсионного возраста
Пенсионный возраст в России начал повышаться постепенно до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.
Обновлено в 18:01
Политика
Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины
Обновлено в 17:42
Экономика
Ставка НДС 20% действует на территории России с 1 января
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января составляет 20%.
Обновлено в 16:03
Армия и оружие
Трамп продлил срок вывода войск из Сирии
Президент США Дональд Трамп согласился продлить срок вывода американских войск из Сирии до четырех месяцев.
Обновлено в 20:41
Политика
Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку
Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено в 18:18
Политика
Порошенко в новогоднем обращении пообещал «вернуться с миром» к Донбассу
Президент Украины Пётр Порошенко выступил с новогодним поздравлением, пообещав «вернуться с миром» к Донбассу и Крыму.
Обновлено в 21:44
Политика
Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей
Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
Госиспытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
Государственные испытания российского танка Т-14 на платформе «Армата» пройдут в следующем году в научно-исследовательских институтах Министерства обороны России.
Обновлено в 01:19
Политика
Ющенко заявил о насильственном возврате украинцев в XVII век
Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает, что украинцев "возвращают в XVII век". Об этом он заявил в эфире ютьюб-канала "Бегущий Банкир".
Обновлено в 19:56
Единоборства
Мэйуэзер не намерен возвращаться в профессиональный бокс
Американец Флойд Мэйуэзер-младший после победы над японским бойцом Тенсином Насукавой заявил, что не планирует возобновлять карьеру в профессиональном боксе.
Обновлено в 12:05
Хоккей
Россия – Канада: шайба попала в лицо Костину после броска Кравцова
Сборные Канады и России проводят матч молодёжного чемпионата мира — 2019 в рамках группы А. Встреча в эти минуты проходит в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена».
Обновлено в 21:30
Политика
Трамп назвал 2018 год годом «исторических достижений»
В качестве следующего достижения Трамп привел переговоры с Северной Кореей, после которых Пхеньян прекратил испытания ракет.
Обновлено в 21:50
Происшествия
Путин прибыл в Магнитогорск после взрыва в доме
Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где ранним утром 31 декабря произошло обрушение одного из подъездов многоэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 07:54
Космос
Зонд OSIRIS-Rex вышел на орбиту вокруг астероида Бенну
Обновлено в 15:08
Политика
Трамп встретит Новый год в Белом доме
Президент США Дональд Трамп встретит 2019 год в Белом доме и пропустит новогоднюю вечеринку на курорте Мар-а-Лаго во Флориде.
Обновлено в 19:43
Путешествия
Работодатель сможет компенсировать сотрудникам отдых в России
С 1 января работодатели смогут оплачивать своим сотрудникам затраты на отдых, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 22:30
Армия и оружие
В США извинились за новогоднюю шутку с обещанием сбросить бомбу
Стратегическое командование вооруженных сил США принесло извинения за неудачную шутку в социальных сетях, в которой сообщило о намерении "уронить что-нибудь побольше", чем обычный новогодний шар на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Обновлено в 21:56