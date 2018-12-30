Экономика

ПФР разъяснил, как рассчитать прибавку к пенсии с 1 января
АК&М
29 декабря в 04:09

Напомним, с 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7.05%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5334.2 руб. в месяц, стоимость пенсионного балла - 87.24 руб.
АК&М29 декабря в 04:09

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Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут более, чем на 7%

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В Тульской области страховые пенсии вырастут на 7,05%

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Об индексации страховой части пенсий

Открытая Дубна28 декабря в 19:42
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Происшествия

В Москве в парке Горького обрушился мост

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Происшествия

Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших

Тела еще трех погибших обнаружены под завалами жилого дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв трагедии возросло до семи.
Обновлено в 12:14
Кино

Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы»

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
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Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении

Белорусский президент Александр Лукашенко в новогоднем обращении обошел тему более тесного сотрудничества России и Белоруссии.
Обновлено в 19:29
Хоккей

Сборная России победила команду Канады на МЧМ-2019

Обновлено в 22:26
Происшествия

Восемь человек пострадали после наезда автомобиля в Токио

Восемь человек пострадали от преднамеренного наезда автомобиля на пешеходов в Токио.
Обновлено в 20:12
Политика

В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж

Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 11:07
Происшествия

В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро

В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.
Обновлено в 18:00
Политика

Глава МИД Украины посетовал на советские фильмы в новогоднем эфире

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем фейсбуке, что его расстроило большое количество фильмов в новогоднем эфире.
Обновлено в 21:30
Политика

Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом

В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».
Обновлено в 20:43
Происшествия

Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar

Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Обновлено в 09:41
Космос

Нацисты не вернулись с Луны: СМИ назвали несбывшиеся прогнозы на 2018 год

Французская газета Le Monde отобрала несколько крупных событий в мире, которые должны были случиться в 2018 году, но так и не произошли.
Обновлено в 20:51
Происшествия

Угрожавший взорвать бомбу в аэропорту Амстердама арестован

Полиция арестовала пассажира, угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции Нидерландов.
Обновлено в 15:16
Общество

В России началось повышение пенсионного возраста

Пенсионный возраст в России начал повышаться постепенно до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.
Обновлено в 18:01
Политика

Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Обновлено в 17:42
Экономика

Ставка НДС 20% действует на территории России с 1 января

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января составляет 20%.
Обновлено в 16:03
Армия и оружие

Трамп продлил срок вывода войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп согласился продлить срок вывода американских войск из Сирии до четырех месяцев.
Обновлено в 20:41
Политика

Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку

Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено в 18:18
Политика

Порошенко в новогоднем обращении пообещал «вернуться с миром» к Донбассу

Президент Украины Пётр Порошенко выступил с новогодним поздравлением, пообещав «вернуться с миром» к Донбассу и Крыму.
Обновлено в 21:44
Политика

Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей

Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие

Госиспытания танка «Армата» начнутся в 2019 году

Государственные испытания российского танка Т-14 на платформе «Армата» пройдут в следующем году в научно-исследовательских институтах Министерства обороны России.
Обновлено в 01:19
Политика

Ющенко заявил о насильственном возврате украинцев в XVII век

Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает, что украинцев "возвращают в XVII век". Об этом он заявил в эфире ютьюб-канала "Бегущий Банкир".
Обновлено в 19:56
Единоборства

Мэйуэзер не намерен возвращаться в профессиональный бокс

Американец Флойд Мэйуэзер-младший после победы над японским бойцом Тенсином Насукавой заявил, что не планирует возобновлять карьеру в профессиональном боксе.
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Хоккей

Россия – Канада: шайба попала в лицо Костину после броска Кравцова

Сборные Канады и России проводят матч молодёжного чемпионата мира — 2019 в рамках группы А. Встреча в эти минуты проходит в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена».
Обновлено в 21:30
Политика

Трамп назвал 2018 год годом «исторических достижений»

В качестве следующего достижения Трамп привел переговоры с Северной Кореей, после которых Пхеньян прекратил испытания ракет.
Обновлено в 21:50
Происшествия

Путин прибыл в Магнитогорск после взрыва в доме

Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где ранним утром 31 декабря произошло обрушение одного из подъездов многоэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 07:54
Космос

Зонд OSIRIS-Rex вышел на орбиту вокруг астероида Бенну

Обновлено в 15:08
Политика

Трамп встретит Новый год в Белом доме

Президент США Дональд Трамп встретит 2019 год в Белом доме и пропустит новогоднюю вечеринку на курорте Мар-а-Лаго во Флориде.
Обновлено в 19:43
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Работодатель сможет компенсировать сотрудникам отдых в России

С 1 января работодатели смогут оплачивать своим сотрудникам затраты на отдых, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 22:30
Армия и оружие

В США извинились за новогоднюю шутку с обещанием сбросить бомбу

Стратегическое командование вооруженных сил США принесло извинения за неудачную шутку в социальных сетях, в которой сообщило о намерении "уронить что-нибудь побольше", чем обычный новогодний шар на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.
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