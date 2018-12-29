Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года увеличится до 11 280 рублей. Как пишет ТАСС, он будет равняться величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года.

МРОТ с 1 января увеличится до 11 280 рублей

Происшествия Происшествия Новое ЧП в Магнитогорске: взорвалась маршрутка

Происшествия Происшествия Самолет со спасенным в Магнитогорске ребенком вылетел в Москву Самолет с младенцем, которого обнаружили под завалами после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, вылетел в Москву, сообщает «РИА Новости».

Происшествия Происшествия В Магнитогорске при возгорании маршрутки пострадали три человека Три человека пострадали в результате возгорания микроавтобуса в Магнитогорске Челябинской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Политика Политика В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры Ранее сообщалось, что в Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.

Происшествия Происшествия Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске Спасатели извлекли тело одного из погибших в результате взрыва газа в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

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Происшествия Происшествия Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.

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Армия и оружие Армия и оружие ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании Судно под флагом Танзании, на борту которого может находится незаконный груз, задержали в украинских водах Черного моря 31 декабря 2018 г. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС) Украины на странице в соцсети Facebook.

Космос Космос Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.

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Музыка Музыка Петр Захаров стал победителем седьмого сезона шоу «Голос»

Происшествия Происшествия Бастрыкин прибыл на место трагедии в Магнитогорске Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл к дому в Магнитогорске, где накануне из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд.

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