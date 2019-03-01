Общество

В России с 1 марта вступает в силу обязательная маркировка сигаретRT на русском вчера в 19:29

В июле 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении обязательной маркировки табачных изделий. В конце декабря в России вступило в силу решение об обязательной маркировке продуктов с ГМО.
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Денис Мантуров
Производители, участвующие в эксперименте, говорили неоднократно, что цифровая маркировка кодом DataMatrix является оптимальным форматом. Так что мы не видим рисков роста цен на сигареты у добросовестных участников рынка в связи с введением системы маркировки.
— Денис Мантуров, российский политикЕвропейско-Азиатские новости вчера в 23:45

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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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