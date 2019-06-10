Энергетика
В России с 1 июля вырастут цены на газНаша версия 06:59
С 1 июля цены на газ для граждан и промышленности должны вырасти на 1,4 процента, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на приказ ФАС от 13 мая. Со следующего года предусматривается рост цен на три процента. Как отмечается в сообщении, в индексации за 2019 год предусмотрен рост НДС с 18 до 20 процентов.
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с чего всё началось
«Газпром» с 1 июля 2019 года увеличит цену на газ для жителей РФ на 1,4%. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.Телеканал 360°03:05
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