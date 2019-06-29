В России с 1 июля появятся новые ограничения по займамUrbc.Ru 28 июня в 03:54

С 1 июля начинает действовать новое единое ограничение предельной задолженности по взятым на срок до 1 года кредитам и займам. Проценты, штрафы и другие платежи, начисленные на такой кредит или заем, не смогут превышать сам долг более чем в два раза.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

В России с 1 июля появятся новые ограничения по займам

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