Энергетика
В России с 1 июля на $10,1 снизится экспортная пошлина на нефтьDP.RU 07:18
В России с 1 июля на $10,1 снизится экспортная пошлина на нефть и составит $100,3 за тонну, сообщает пресс-служба Минфина. В настоящее время пошлина составляет $110,4 за тонну. Также с $11 до $10 снизится пошлина на высоковязкую нефть.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 11:53, Вашингтон
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В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
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Происшествия
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Обновлено в 10:48
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Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
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Обновлено в 09:36
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На Первом канале стартует семейная сага «Ангел-хранитель»
Обновлено в 11:49
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СК завершил расследование дела о хищении 330 млн рублей у Роскосмоса
По данным следствия, за два года фигуранты дела похитили 330 млн рублей путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО.
Обновлено в 10:53
Экономика
Патрик Драи покупает аукционный дом Sotheby`s за $3,7 млрд
Французский миллиардер Патрик Драи приобретает англо-американский аукционный дом Sotheby`s. Как говорится в пресс-релизе, Sotheby`s будет продан компании BidFair USA, которая целиком принадлежит французскому предпринимателю.
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Российский легкоатлет Сергей Шубенков на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате победил в забеге на 110 метров с барьерами.
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Как отмечает на своем сайте пресс-служба украинского президента, Зеленская рассказала Макрон о своих проектах, которыми она намерена заняться на родине, а кроме того, пригласила супругу французского президента посетить Украину.
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Коутиньо не перейдёт в «МЮ» из уважения к «Ливерпулю»
Обновлено в 11:44
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Финансы
Рубль может получить поддержку от спроса на ценные бумаги
Эксперты ожидают данных о соотношении спроса и предложения на рынке энергоресурсов; В пятницу будут опубликованы данные по деловой активности в ЕС.
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