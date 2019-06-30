В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктовТАСС 17:29

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.

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