Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%REGNUM 02:07
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
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«Газпром» с 1 июля 2019 года увеличит цену на газ для жителей РФ на 1,4%. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.Телеканал 360°03:05
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:40, Ашберн
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