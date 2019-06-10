В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%REGNUM 02:07

с чего всё началось

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

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Происшествия Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.

Происшествия «Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.

Общество В Москве запланирован марш за свободу Ивана Голунова Сбор участников запланирован у метро «Чистые пруды». Журналисты намерены дойти до здания столичного главка МВД на Петровке, 38.

Экономика Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.

Политика WSJ: Белый дом просит Трампа отсрочить запреты на продукцию Huawei Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт пытается добиться от президента США Дональда Трампа отсрочки исполнения ключевых положений его прошлогоднего указа о запрете на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE.

Политика Путин призвал искать альтернативы конфронтации Мир подошел к опасной черте и нужны конструктивные решения острых проблем.

Транспорт Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря «Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.

Политика Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России В интервью РБК Александр Жаров рассказал, что представители Facebook уровня вице-президентов приезжают в Россию, ведут переговоры, «но не принимают никаких решений, уезжают обратно, и дальше наступает тишина».

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Общество В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.

Культура Горбачев опроверг факты, представленные в сериале «Чернобыль» Бывший президент СССР Михаил Горбачев в воскресенье, 9 июня, рассказал, что события мини-сериала американского телеканала HBO не в полной мере соответствуют действительности.

Происшествия Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра На Сахалине рыбаки обнаружили в море тело бывшего мэра города Шахтерска Владимира Хапалова.

Здоровье Назначен новый глава Минздрава Красноярского края В начале июня Александр Усс подписал распоряжение об увольнении прежнего министра здравоохранения Виталия Денисова, проработавшего в своей должности 1 год.

Происшествия Пропавшего в Петербурге дагестанца нашли расчлененным в Ленобласти Утром 10 июня правоохранители нашли черные пакеты с головой, руками и ногами мужчины недалеко от дороги в Невском лесопарке во Всеволожском районе Ленобласти.

Политика Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 70% голосов По данным экзит-полов, на состоявшихся в воскресенье выборах президента Казахстана победил Касым-Жомарт Токаев, который получил более 70% голосов избирателей, пришедших на участки.

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.

Футбол Сборная Португалии выиграла Лигу Наций Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.

Политика Украина усилила контроль за въезжающими в Молдавию россиянами «С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, пока усиленно контрразведывательную режим на въезде в Молдову через территорию Украины по радикально настроенных граждан РФ»,— заявили в СБУ.