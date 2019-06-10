В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%REGNUM 02:07

с чего всё началось

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

Транспорт Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря «Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.

Происшествия «Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.

Политика СБУ усилила контроль за въезжающими с Украины в Молдавию россиянами «С целью недопущения обострения ситуации в Кишинёве, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, временно усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдавию через территорию Украины в отношении радикально настроенных граждан России», — говорится в сообщении на сайте СБУ.

Автоспорт Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.

Футбол Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.

Происшествия Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра» В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".

Культура Мединский объяснил удаление сцен из «Рокетмена» интересами бизнеса Решение российских прокатчиков биографического фильма об Элтоне Джоне "Рокетмен" удалить из него ряд сцен обусловлена "интересами бизнеса", считает министр культуры РФ Владимир Мединский.

Происшествия В Якутии пенсионер убил соседей по даче В Якутии пенсионер убил семью своего соседа, после чего покончил с собой.

Общество В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.

Общество Россиян ждет короткая рабочая неделя Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.

Политика Партия Ляшко представила список кандидатов на выборах в Раду Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко на съезде политсилы представил 41 кандидата в списке партии для участия во внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

Политика YouTube заблокировал видео с оскорблением российского герба «После уведомления Роскомнадзора администрацией видеохостинга YouTube заблокирован доступ к видеороликам с заявлениями лидеров бандформирований (Шамиля Басаева и др.) и агитационные материалы экстремистских организаций о неуважении к государственному гербу Российской Федерации», — отмечается в сообщении пресс-службы регулятора.

Происшествия В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Общество Число кошек и собак в квартире могут ограничить Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".

Политика Тимошенко призвала партии объединиться против старой власти Украины Все демократические политические силы Украины должны объединится, чтобы не допустить прихода в парламент страны старой власти.

Политика По данным опроса, украинцы поддерживают кандидатуру Бойко на пост премьера Около 12,9% избирателей поддерживают кандидатуру депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко на пост премьер-министра Украины, за ним следует лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, ее поддержка составила 11,3%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Кино Звезда «Во все тяжкие» получил премию «Тони» Актер Брайан Крэнстон, который сыграл одну из главных ролей в сериале "Во все тяжкие", победил в номинации "Лучший ведущий актер в спектакле" на премии "Тони".

Шоу-бизнес Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.

Общество В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».

Происшествия Полковника Захарченко доставили в Пресненский суд Москвы Полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупционных делах, доставили в зал суда для оглашения приговора, передаёт 10 июня корреспондент ИА REGNUM из зала Пресненского суда Москвы.