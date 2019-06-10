Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%REGNUM 02:07
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
«Газпром» с 1 июля 2019 года увеличит цену на газ для жителей РФ на 1,4%. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.Телеканал 360°03:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:47, Ашберн
Происшествия
Фура врезалась в колонну МЧС на трассе под Тулой
Обновлено в 05:44
Экономика
Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей
Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 04:49
Общество
Комплект газет в поддержку Голунова продают в Сети за 15 тысяч рублей
На интернет-площадке Avito появилось объявление о продаже комплекта из трех российских газет, которые впервые в истории вышли с одинаковой первой полосой, посвященной журналисту «Медузы» Ивану Голунову.
Обновлено в 06:42
Происшествия
УФСБ задержало замдиректора Горэлектротранса Андрея Ростокина
Сотрудники УФСБ по Петербургу задержали заместителя гендиректора ГУП «Горэлектротранс» Андрея Ростокина, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Обновлено в 07:26
Авто
Компания BMW показала эволюцию радиаторной решетки за 35 лет
На снимке хорошо видно, какой через столько времени стала фирменная черта BMW и как изменились пропорции «нозрей».
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
После обысков в Крыму задержали 8 человек
После обысков, которые проводили силовики в домах крымских татар в разных городах республики, были задержаны 8 человек.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Константин Богомолов публично извинился перед Оксаной Лаврентьевой
На фестивале «Кинотавр» Константин Богомолов встретился с Оксаной Лаврентьевой и ее мужем, писателем Александром Цыпкиным.
Обновлено в 03:11
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Обновлено в 00:29
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Интернет
«Яндекс» и Mediascope возобновят сотрудничество
Обе компании пришли к решению возобновить сотрудничество и приступили к совместной разработке методов для измерений в сфере медийной рекламы.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера осудили на 11 лет
Обновлено в 06:42
Общество
Россиян ожидает короткая рабочая неделя
Наступившая рабочая неделя станет короткой с дополнительным выходным в среду.
Обновлено вчера в 17:49
Шоу-бизнес
Внебрачная дочь Александра Головина попала в больницу
У девочки диагностирована острая кишечная инфекция Накануне российские СМИ сообщили о госпитализации внебрачной дочери звезды "Кадетства" Александра Головина.
Обновлено в 05:50
Политика
Соловьев прокомментировал дело журналиста Голунова
Свои первые два поста в мессенджере Соловьев посвятил резонансному делу арестованного журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 05:11
Происшествия
После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения
Старшая Маруся родилась от первого брака телеведущей с бизнесменом Юрием Будаговым.
Обновлено в 02:10
Кино
Названы худшие ремейки в истории кино
Обновлено вчера в 10:59
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова выбрала стильный комплект для «Кинотавра»
На красной дорожке актриса появилась в стильных серых брюках и сверкающем топе без бретелей, пишет storinka.com.ua.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения после отравления
Обновлено в 07:38
Политика
СБУ усилила контроль за въезжающими в Молдавию россиянами
Служба безопасности Украины усилила контроль за гражданами РФ, которые въезжают в Молдавию с территории Украины.
Обновлено в 04:26
Авто
Новая Skoda Scala получила «заряженную» версию
Хотя некоторые тюнинг-компании уже начали выпускать обновления для Scala, Skoda все еще не приняла окончательного решения относительно версии RS.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 02:56
Футбол
Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Обновлено в 04:42
Политика
Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14