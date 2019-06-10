В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%REGNUM 02:07

с чего всё началось

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

Экономика Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.

Общество Комплект газет в поддержку Голунова продают в Сети за 15 тысяч рублей На интернет-площадке Avito появилось объявление о продаже комплекта из трех российских газет, которые впервые в истории вышли с одинаковой первой полосой, посвященной журналисту «Медузы» Ивану Голунову.

Происшествия УФСБ задержало замдиректора Горэлектротранса Андрея Ростокина Сотрудники УФСБ по Петербургу задержали заместителя гендиректора ГУП «Горэлектротранс» Андрея Ростокина, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на свои источники.

Авто Компания BMW показала эволюцию радиаторной решетки за 35 лет На снимке хорошо видно, какой через столько времени стала фирменная черта BMW и как изменились пропорции «нозрей».

Происшествия После обысков в Крыму задержали 8 человек После обысков, которые проводили силовики в домах крымских татар в разных городах республики, были задержаны 8 человек.

Шоу-бизнес Константин Богомолов публично извинился перед Оксаной Лаврентьевой На фестивале «Кинотавр» Константин Богомолов встретился с Оксаной Лаврентьевой и ее мужем, писателем Александром Цыпкиным.

Транспорт Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря «Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.

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Интернет «Яндекс» и Mediascope возобновят сотрудничество Обе компании пришли к решению возобновить сотрудничество и приступили к совместной разработке методов для измерений в сфере медийной рекламы.

Общество Россиян ожидает короткая рабочая неделя Наступившая рабочая неделя станет короткой с дополнительным выходным в среду.

Шоу-бизнес Внебрачная дочь Александра Головина попала в больницу У девочки диагностирована острая кишечная инфекция Накануне российские СМИ сообщили о госпитализации внебрачной дочери звезды "Кадетства" Александра Головина.

Политика Соловьев прокомментировал дело журналиста Голунова Свои первые два поста в мессенджере Соловьев посвятил резонансному делу арестованного журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.

Происшествия После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.

Шоу-бизнес Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения Старшая Маруся родилась от первого брака телеведущей с бизнесменом Юрием Будаговым.

Шоу-бизнес Светлана Ходченкова выбрала стильный комплект для «Кинотавра» На красной дорожке актриса появилась в стильных серых брюках и сверкающем топе без бретелей, пишет storinka.com.ua.

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Авто Новая Skoda Scala получила «заряженную» версию Хотя некоторые тюнинг-компании уже начали выпускать обновления для Scala, Skoda все еще не приняла окончательного решения относительно версии RS.

Футбол Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.