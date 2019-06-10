В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%REGNUM 02:07

с чего всё началось

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

Политика В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.

Происшествия В Екатеринбурге избили женщину-водителя автобуса В Екатеринбурге задержали автомобилиста, который сегодня утром на перекрестке улиц Восточная и Малышева избил женщину - водителя рейсового автобуса.

Общество ВЦИОМ: почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.

Культура В Кремле объявили лауреатов Государственной премии 2018 года В Кремле объявлены лауреаты Государственной премии Российской Федерации 2018 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности.

Экономика Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения.

Общество В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».

Политика ОЗХО отказывает РФ в брифинге о прошлогодних событиях в сирийской Думе Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Технический секретариат ОЗХО отказал России в организации брифинга о событиях в сирийской Восточной Думе в апреле 2018 года.

Шоу-бизнес Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.

Происшествия Около ста человек погибли при нападении на деревню в Мали Напавшие на деревню в Мали убили около ста человек. Инцидент произошел в центральной части страны, передает BBC.

Политика Глава МВД Беларуси ушел в отставку Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым генерал обратился к главе государства 10 июня во время рабочей встречи, передает пресс-служба президента РБ.

Футбол Черчесов — о ротации состава: Не знаю такого слова Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, планируется ли ротация состава перед матчем с Кипром.

Политика На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате Работники шести угольных шахт в Львовской области перекрыли трассу, ведущую в Польшу, в знак протеста против задолженности и общего упадка в отрасли.

Общество В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении погоды Специалисты столичного Центра организации дорожного движения предупредили москвичей об ухудшении погоды.

Армия и оружие Издание The Hill признало новейшее оружие России главной проблемой США Соединенные Штаты считают, что именно новейшее оружие Китая и России, а не международный терроризм, Иран или даже Северная Корея, представляет собой наиболее серьезную угрозу национальной безопасности Америки.

Происшествия В Петербурге задержали активистов «Весны» Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.

Происшествия Неизвестные устроили погром в редакции «Сноба» Минувшей ночью неизвестные проникли в офис редакции издания «Сноб» и устроили там погром, сообщают «Известия».

Общество Супруг Елизаветы II принц Филипп празднует свое 98-летие Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп отмечает в понедельник 98-летие: он по-прежнему в отличной форме, регулярно управляет упряжкой лошадей и от вождения автомобиля также не отказывается.

Происшествия Под Саратовом восьмилетний мальчик найден мертвым в холодильнике В ночь с 8 на 9 июня в одном из домовладений села Канавка Саратовской области был обнаружен мертвый восьмилетний мальчик, запертый в холодильнике "Зил".

Происшествия Фура протаранила колонну МЧС на трассе под Тулой В Тульской области на трассе "Дон" в колонну МЧС врезался грузовик.

Происшествия Два украинских города лишатся воды из-за загрязнения реки химикатами Города Белая Церковь и Умань в Киевской и Черкасской областях будут отключены от водоснабжения по причине утечки химикатов в реку Рось.

Общество Опубликована концепция нового КоАП На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.