В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%REGNUM 02:07

с чего всё началось

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

Авто Суперкар Ultima RS порадовал разгоном и торможением Прекрасно выглядит время разгона и последующего торможения с нуля до 161 км/ч и обратно до нуля — 8,7 с. Четверть мили при старте с места купе проходит за 9,2 с, успевая развить 251 км/ч.

Общество В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».

Политика Песков прокомментировал дело журналиста Голунова Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова главе государства Владимиру Путину доложили еще 7 июня.

Происшествия СК проверяет сообщения об избиении пенсионерки и девочки в Зеленограде Следователи проверяют информацию о том, что женщина избила пенсионерку и девочку, а также опрокинула коляску с ребенком в одном из магазинов Зеленограда, сообщила журналистам помощник руководителя столичного ГСУСК России Оксана Пищулина.

Происшествия Неизвестные разгромили редакцию «Сноба» Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова заявила, что в офис проекта проник неизвестный и разгромил редакцию.

Музыка Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.

Космос В центре Млечного Пути обнаружена «пожирающая» галактику черная дыра Обнаруженная черная дыра может похвастаться значительным гравитационным ускорением и поглощает центр Млечного Пути с большой скоростью.

Кино В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр» Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.

Политика СБУ усилила контроль за «радикальными» россиянами на въезде в Молдавию «В настоящее время усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины для радикально настроенных граждан Российской Федерации», — заявили в СБУ.

Культура Горбачев заявил об искажении фактов в американском сериале «Чернобыль» Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что он не давал указания не награждать академика Валерия Легасова, который упоминается в недавно вышедшем сериале «Чернобыль», званием Героя Социалистического Труда.

Происшествия Пропавшего восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике Тело мальчика нашел 9 июня около часа ночи его дядя в сарае, когда исследовал надворные постройки.

Происшествия Житель Североуральска поймал выброшенного из окна младенца Житель Североуральска поймал двухмесячного ребенка, которого из окна жилого дома выбросил пьяный мужчина.

Происшествия После обысков в Крыму задержали 8 человек После обысков, которые проводили силовики в домах крымских татар в разных городах республики, были задержаны 8 человек.

Энергетика Силуанов назвал условие для падения цены на нефть до $30 за баррель Весной 2019 года на фоне обострения противостояния США и Ирана мировые цены на нефть заметно выросли, 25 апреля стоимость барреля Brent впервые за почти полгода превысила $75, достигнув на максимуме отметки $75,6.

Общество Комплект газет в поддержку Голунова продают в Сети за 15 тысяч рублей На интернет-площадке Avito появилось объявление о продаже комплекта из трех российских газет, которые впервые в истории вышли с одинаковой первой полосой, посвященной журналисту «Медузы» Ивану Голунову.

Гаджеты На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.

Политика Соловьев прокомментировал дело журналиста Голунова Свои первые два поста в мессенджере Соловьев посвятил резонансному делу арестованного журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.

Шоу-бизнес Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.

Экономика Голикова сообщила о снижении числа бедных в России Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".

Происшествия Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.

Общество Выпускники готовятся сдать самый популярный ЕГЭ по обществознанию В понедельник, 10 июня, выпускникам предстоит сдать Единый государственный экзамен по обществознанию, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Финансы Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.