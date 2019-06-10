В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%REGNUM 02:07

с чего всё началось

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

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Происшествия Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.

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Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

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Общество Число кошек и собак в квартире могут ограничить Отмечается, что комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложит правительству и Минприроды рассчитывать допустимое число животных, исходя из метража.

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