Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%REGNUM 02:07
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
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с чего всё началось
«Газпром» с 1 июля 2019 года увеличит цену на газ для жителей РФ на 1,4%. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.Телеканал 360°03:05
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 13:52, Ашберн
Музыка
Музыканты легендарной группы Queen восхитились балалаечником из Перми
Музыкантам легендарной группы Queen понравилась кавер-версия популярной песни The show must go on, созданная пермским балалаечником.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Спорт
Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА
Министр спорта России Павел Колобков ответил на слова российской легкоатлетки Марии Ласицкене, которая раскритиковала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики.
Обновлено в 13:07
Игры
Компания Microsoft представила новую консоль Xbox Scarlett
Обновлено в 01:01
Политика
Глава МИД Германии посетит Иран, чтобы сохранить «ядерную сделку»
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) или «ядерная сделка» был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии.
Обновлено 08 июня в 05:26
Авто
Российский рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%
Обновлено в 08:10
Авто
Назначен новый гендиректор производителя Aurus
Обновлено в 13:12
Политика
Посол США в России не исключил, что до конца года покинет Москву
Посол США в России Джон Хантсман рассматривает возможность возвращения на родину до конца года, сообщает в понедельник американское издание Atlantic со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:51
Игры
На E3 показали прохождение игры Doom Eternal
Обновлено в 13:12
Финансы
Российский фондовый рынок установил новый рекорд
Российский рынок акций снова на пике: индекс Мосбиржи в понедельник, 10 июня, обновил исторический максимум.
Обновлено в 11:30
Общество
В Навлинском районе выпускника выгнали с ЕГЭ по обществознанию
Произошёл он в Навлинском районе, сообщают на сайте bryansknovosti.ru.
Обновлено в 10:26
Авто
В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа
Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Футбол
УЕФА не имеет предложений по изменению Лиги чемпионов
«Никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге чемпионов УЕФА не существует, обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе», — сказано в заявлении.
Обновлено в 12:35
Политика
Лавров обсудил с главой ПАСЕ восстановление прав России в ассамблее
По словам Лаврова, восстановление прав российской делегации «соответствует духу и букве устава СЕ», а также и решениям, принятым на сессии Комитета министров Совета Европы, состоявшейся 17 мая.
Обновлено в 12:56
Футбол
Три гола Роналду признаны лучшими в Лиге наций
Пресс-служба УЕФА опубликовала видео с лучшими голами завершившейся Лиги наций.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
В Петербург на парад в честь Дня ВМФ придёт корабль из Крыма
В понедельник, 10 июня, стало известно, что в Петербург на парад, посвящённый Дню Военно-Морского Флота, придёт корабль «Василь Быков», базирующийся в Севастополе.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Пороховой завод загорелся в Казани
"На территории Казанского порохового завода из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ произошел пожар на кровле 4-этажного производственного здания", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Космос
Ученые нашли галактику с рекордно легкой «сверхмассивной» черной дырой
Центр карликовой галактики NGC 4395 населяет крайне необычная "сверхмассивная" черная дыра, чья масса оказалась рекордно низкой – она тяжелее Солнца всего в 9-11 тысяч раз.
Обновлено в 12:49
Происшествия
После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Политика
Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде
Москалькова отметила, что Голунова было бы разумно перевести с домашнего ареста под подписку о невыезде.
Обновлено в 12:47
Общество
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание
Обновлено в 12:47
Происшествия
В Крыму задержаны участники террористической организации
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Здоровье
Вспышка менингококковой инфекции произошла в Новосибирске
Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, на территории региона было отмечено 25 случаев заболевания менингококковой инфекцией за короткий период времени – с 30 мая по 9 июня.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Внебрачная дочь Александра Головина попала в больницу
У девочки диагностирована острая кишечная инфекция Накануне российские СМИ сообщили о госпитализации внебрачной дочери звезды "Кадетства" Александра Головина.
Обновлено в 05:50
Экономика
Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы
Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17