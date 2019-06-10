Энергетика

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%REGNUM 02:07

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Читать в источнике
с чего всё началось
«Газпром» с 1 июля 2019 года увеличит цену на газ для жителей РФ на 1,4%. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на приказ
 Федеральной антимонопольной службы.
Телеканал 360°03:05

Подробнее о событии

Цены на газ для населения с 1 июля вырастут на 1,4%

Rambler News Service04:51

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

REGNUM02:07

Газ в России подорожает

URA.Ru02:50

СМИ: повышение цены на газ ожидает россиян с 1 июля

Телеканал 360°03:05

С 1 июля в России подорожает газ

Московский Комсомолец01:41

Газ подорожает с июля

News.ru01:27

С 1 июля цена на газ для россиян повысится на 1,4%

Интерфакс01:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 13:52, Ашберн
Происшествия

Подозреваемые в убийстве борца выпили 40 бутылок пива на шестерых

Обновлено в 13:42
Музыка

Музыканты легендарной группы Queen восхитились балалаечником из Перми

Музыкантам легендарной группы Queen понравилась кавер-версия популярной песни The show must go on, созданная пермским балалаечником.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Спорт

Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА

Министр спорта России Павел Колобков ответил на слова российской легкоатлетки Марии Ласицкене, которая раскритиковала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики.
Обновлено в 13:07
Игры

Компания Microsoft представила новую консоль Xbox Scarlett

Обновлено в 01:01
Политика

Глава МИД Германии посетит Иран, чтобы сохранить «ядерную сделку»

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) или «ядерная сделка» был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии.
Обновлено 08 июня в 05:26
Авто

Российский рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%

Обновлено в 08:10
Авто

Назначен новый гендиректор производителя Aurus

Обновлено в 13:12
Политика

Посол США в России не исключил, что до конца года покинет Москву

Посол США в России Джон Хантсман рассматривает возможность возвращения на родину до конца года, сообщает в понедельник американское издание Atlantic со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:51
Игры

На E3 показали прохождение игры Doom Eternal

Обновлено в 13:12
Финансы

Российский фондовый рынок установил новый рекорд

Российский рынок акций снова на пике: индекс Мосбиржи в понедельник, 10 июня, обновил исторический максимум.
Обновлено в 11:30
Общество

В Навлинском районе выпускника выгнали с ЕГЭ по обществознанию

Произошёл он в Навлинском районе, сообщают на сайте bryansknovosti.ru.
Обновлено в 10:26
Авто

В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа

Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Футбол

УЕФА не имеет предложений по изменению Лиги чемпионов

«Никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге чемпионов УЕФА не существует, обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе», — сказано в заявлении.
Обновлено в 12:35
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Обновлено в 13:24
Политика

Лавров обсудил с главой ПАСЕ восстановление прав России в ассамблее

По словам Лаврова, восстановление прав российской делегации «соответствует духу и букве устава СЕ», а также и решениям, принятым на сессии Комитета министров Совета Европы, состоявшейся 17 мая.
Обновлено в 12:56
Футбол

Три гола Роналду признаны лучшими в Лиге наций

Пресс-служба УЕФА опубликовала видео с лучшими голами завершившейся Лиги наций.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

В Петербург на парад в честь Дня ВМФ придёт корабль из Крыма

В понедельник, 10 июня, стало известно, что в Петербург на парад, посвящённый Дню Военно-Морского Флота, придёт корабль «Василь Быков», базирующийся в Севастополе.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Пороховой завод загорелся в Казани

"На территории Казанского порохового завода из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ произошел пожар на кровле 4-этажного производственного здания", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Космос

Ученые нашли галактику с рекордно легкой «сверхмассивной» черной дырой

Центр карликовой галактики NGC 4395 населяет крайне необычная "сверхмассивная" черная дыра, чья масса оказалась рекордно низкой – она тяжелее Солнца всего в 9-11 тысяч раз.
Обновлено в 12:49
Происшествия

После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Политика

Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде

Москалькова отметила, что Голунова было бы разумно перевести с домашнего ареста под подписку о невыезде.
Обновлено в 12:47
Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание

Обновлено в 12:47
Происшествия

В Крыму задержаны участники террористической организации

Обновлено в 02:55
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено в 12:03
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на химическом заводе

В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Здоровье

Вспышка менингококковой инфекции произошла в Новосибирске

Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, на территории региона было отмечено 25 случаев заболевания менингококковой инфекцией за короткий период времени – с 30 мая по 9 июня.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Внебрачная дочь Александра Головина попала в больницу

У девочки диагностирована острая кишечная инфекция Накануне российские СМИ сообщили о госпитализации внебрачной дочери звезды "Кадетства" Александра Головина.
Обновлено в 05:50
Экономика

Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы

Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное