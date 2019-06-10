Энергетика

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%REGNUM 02:07

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
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«Газпром» с 1 июля 2019 года увеличит цену на газ для жителей РФ на 1,4%. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на приказ
 Федеральной антимонопольной службы.
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