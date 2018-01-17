С 1 февраля все федеральные выплаты проиндексируют на 4,3%Вести ФМ 09:55

Все федеральные ежемесячные денежные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля 2019 года на 4,3%. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании правительства.

с чего всё началось

С 1 февраля будут проиндексированы на фактический уровень инфляции за 2018 год все федеральные ежемесячные денежные выплаты, это 4,3%. Росстат уже опубликовал данные. На это будет потрачено дополнительно 25 млрд рублей. Финансовую поддержку в увеличенном размере получат более 15 млн наших граждан.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на совещании у президента, что правительство проиндексирует с 1 февраля все федеральные ежемесячные выплаты на фактический уровень инфляции за 2018 год – 4,3%. На это потребуется дополнительно 25 млрд рублей.

С 1 февраля все федеральные выплаты проиндексируют на 4,3%

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