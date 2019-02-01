Экономика
В России с 1 февраля проиндексирован ряд социальных выплатREGNUM 00:32
В России с сегодняшнего дня размер ряда социальных выплат и компенсаций вырос на 4,3%, соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Так, вырос размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают более 15 млн жителей страны.
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Авто
Kia Rio X-Line получил увеличенный клиренс и подорожал
Обновлено в 05:38
Происшествия
Генпрокуратура вновь начала расследование причин гибели группы Дятлова
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале «Эфир» назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27
В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.
Обновлено вчера в 05:43
Транспорт
«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер
МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
В Москве демонтируют обрушившийся козырёк бизнес-центра «Гидропроект»
Ночью в Москве под тяжестью снега обрушился массивный козырёк у входа в бизнес-центр «Гидропроект» на Волоколамском шоссе.
Обновлено в 04:49
Общество
Google оплатил штраф Роскомнадзора
Компания Google полностью оплатила штраф, наложенный Роскомнадзором, за несоблюдение российского законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 04:22
Авто
Mercedes-Benz представил новый V-класс
Вэны Mercedes-Benz V-класс и Marco Polo получили обновленную внешность, интерьер, новые двигатели и передовые технологии помощи водителю.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
СКР предъявил окончательное обвинение двум участникам «Нового величия»
Следственный комитет России (СКР) предъявил участнице сообщества «Новое величие» 18-летней Анне Павликовой обвинение в окончательной редакции в рамках уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 статьи 282.1 УК РФ), сообщила ТАСС ее адвокат Ольга Карлова.
Обновлено в 01:49
Авто
Новый седан Subaru Legacy получит тачскрин в стиле Tesla
Похожий тачскрин есть и у автомобилей Tesla. Будет ли пересмотрена техническая начинка седана, не сообщается.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Следившую за похищенной картиной Куинджи смотрителя уволили
Ранее в Третьяковке сообщили, что полотно вернулось на выставку. Картина выставлена под стеклом и сигнализацией.
Обновлено в 03:47
Экономика
«Яндекс.Еда» сделала доставку платной
По словам гендиректора "Яндекс.Еды" Максима Фирсова, платная доставка является необходимым этапом в развитии сервиса.
Обновлено в 02:00
Гаджеты
Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой
Обновлено вчера в 11:06
Авто
В России отзывают более 84 000 автомобилей Toyota и Lexus
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель
Обновлено вчера в 15:08
Кино
Умер актер из фильма "Кин-дза-дза!" Игорь Кан
Обновлено в 04:50
Происшествия
Российскую актрису задержали в США за похищение ребенка
Обновлено в 05:28
Интернет
Хакеры выложили в сеть более 2,2 млрд украденных логинов и паролей
Обновлено вчера в 23:53
Финансы
Сбербанк повысил ставки по всем рублевым вкладам
Сбербанк с 1 февраля повышает ставки по рублевым вкладам, а также запускает новый промовклад, говорится в релизе, распространенном пресс-службой Сбербанка.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Башкирии перевернулся школьный автобус
Обновлено в 02:51
Авто
Названы ТОП-10 автомобилей с самой качественной акустикой
Обновлено в 02:04
Интернет
Apple наказала Facebook за нарушение требований App Store
Компания Apple лишила Facebook корпоративного сертификата разработчика социальной сети.
Обновлено вчера в 04:36
Армия и оружие
Военные пробили с помощью взрыва протоку в обвале на реке Бурее
Военные инженеры произвели новый подрыв слоя скальных пород на Бурейском водохранилище, в результате которого удалось разрушить перемычку между верхними слоями водоёма и проделанным каналом.
Обновлено в 01:03
Транспорт
В Москве увеличат парк автомобилей каршеринга
В Москве к концу нынешнего года парк автомобилей каршеринга составит около 20 тыс. штук.
Обновлено в 03:15
Авто
Toyota начала производство новых Corolla для России
На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
«Ростелеком» опроверг информацию о сбоях в работе портала госуслуг
"Ростелеком" опроверг информацию о возникновении сбоев в работе портала госуслуг. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Бывшая подруга Овечкина на Mercedes протаранила две машины и скрылась
По словам источника, 31-летняя модель Соколова за рулем Mercedes 6 декабря 2018 года на 25 километре автодороги М-9 «Балтия» врезалась в попутно следовавшую машину, а затем столкнулась с еще одним автомобилем на встречной полосе и скрылась.
Обновлено в 05:44
Наука
В тающем антарктическом леднике обнаружена гигантская полость
Исследователи обнаружили в антарктическом леднике Туэйтса огромную полость, которая была образована в нем в результате таяния.
Обновлено вчера в 13:04