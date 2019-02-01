Экономика

В России с 1 февраля проиндексировали ряд социальных выплатГазета.Ru 02:29

С 1 февраля ряд социальных выплат будет проиндексирован на 4,3%. Увеличение выплат коснется 15,2 млн федеральных льготников - инвалидов, героев соцтруда, ветеранов боевых действий и других. Повысят и выплаты на погребение.
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В России с 1 февраля проиндексировали ряд социальных выплат

Газета.Ru02:29

В России увеличили выплаты инвалидам, ветеранам и героям

Lenta.ru02:32

В России с 1 февраля проиндексировали ряд социальных выплат

РИА Новости03:21

С 1 февраля для льготников вырастут денежные выплаты и набор соцуслуг

Московский Комсомолец03:30

В России проиндексировали ряд социальных выплат

Российская газета02:23

В России вырос размер социальных выплат

URA.Ruвчера в 21:05

В России с 1 февраля вырос размер ряда социальных выплат

RT на русскомвчера в 19:35
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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Происшествия

Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки

"По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска - аспирант мехмата МГУ - был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", - сказал собеседник агентства.
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Спорт

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Российский генконсул посетил задержанную в США актрису Усок

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Происшествия

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Происшествия

В Кабо-Верде задержали 11 российских моряков

Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, сообщили РИА Новости в посольстве России в африканской республике.
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Происшествия

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Транспорт

МВД не сумело запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер

«Совершенно секретно»: Министерство внутренних дел и Союз автостраховщиков не сумели к 1 февраля запустить систему проверки полисов ОСАГО при помощи камер фотовидеофиксации, сообщает «Коммерсант».
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Гаджеты

В работе App Store, Apple Music и iTunes Store были зафиксированы сбои

Проблемы в работе сервисов App Store, Apple Music, iTunes Store зафиксированы у пользователей по всему миру, передает ТАСС.
Обновлено в 13:52
Авто

Завод Haval готовится к серийному производству

Обновлено в 03:53
Гаджеты

Samsung показала свой складной смартфон в рекламном видео

Обновлено в 09:36
Авто

Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России

Обновлено в 04:40
Общество

Роспотребнадзор подтвердил массовое отравление в детсадах Москвы

Роспотребнадзор подтвердил, что в конце декабря 2018 года в Москве были выявлены случаи массового заболевания кишечной инфекцией в дошкольных образовательных учреждения на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 09:48
Политика

Трамп заявил о желании заключить новый ДРСМД

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:48
Происшествия

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри» вернулась в Третьяковку

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри", которую правоохранители нашли через несколько часов после похищения 27 января из Третьяковки, вернулась на выставку в Инженерный корпус.
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Авто

Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»

Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.
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Общество

В Якутске школа отказалась принимать русскоязычных детей

Национальная школа "Айыы Кыhата" в Якутске отказалась принимать на учебу детей, говорящих на русском языке.
Обновлено в 09:41
Автоспорт

Уилл Бакстон: «Очень жаль, что имя „Заубер“ уходит из „Ф-1“»

Не только гонщиков, которые пришли в «Ф-1» благодаря команде, но и спонсоров, персонал всех уровней.
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Авто

Mercedes-Benz V-Class получил новый дизельный мотор

В салоне обновленного Mercedes-Benz V-Class появились планшеты, отделка кожей Lugano и Nappa, элементы из дерева, карбона и алюминия.
Обновлено в 05:10
Технологии

Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в России

Жестков попросил Генпрокуратуру через суд добиться блокировки на сайте iHerb информации о несертифицированных в России БАДах, а также удаления мобильного приложения магазина из AppStore и Google Play.
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«Москино» покажет фильмы с участием Ирины Муравьевой

С 8 по 11 февраля в сети кинотеатров «Москино» бесплатно покажут фильмы с участием народной артистки РФ, актрисы театра и кино Ирины Муравьевой.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие

В Сети обсуждают видео жесткого перехвата Су-27 самолета НАТО

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Умерла актриса Валентина Березуцкая

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В ДНР сообщили о задержании трёх причастных к терактам диверсантов

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о задержании трёх завербованных СБУ диверсантов, причастных к серии терактов и диверсий на территории ДНР.
Обновлено в 13:50
Происшествия

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,6

Обновлено в 11:36
Общество

Верховный суд отклонил жалобу Telegram на блокировку

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск РКН о блокировке Telegram на территории РФ в связи с отказом администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки, необходимые для получения данных о террористах.
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Энергетика

Остановились поставки по газопроводу с проекта «Сахалин-1»

Один из трех российских СРП проектов «Сахалин-1» (оператор — «Эксон Нефтегаз Лимитед») прекратил поставки газа от месторождения Чайво в магистральный газопровод Оха—Комсомольск-на-Амуре из-за остановки компрессорной станции, сообщило Минэнерго.
Обновлено в 06:13
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KIA Rio X-Line получил увеличенный клиренс

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В тающем антарктическом леднике обнаружена гигантская полость

Исследователи обнаружили в антарктическом леднике Туэйтса огромную полость, которая была образована в нем в результате таяния.
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