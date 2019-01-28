Общество
В России с 1 февраля инвалидам и ветеранам проиндексируют пособияСоцИнформБюро 27 января в 23:20
Пособия и компенсации инвалидам и ветеранам будут проиндексированы с 1 февраля 2019 года на 4,3 процента. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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с чего всё началось
Пособия и компенсации инвалидам, ветеранам проиндексируют с 1 февраля на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте кабмина в понедельник.РБК27 января в 22:49
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В Марий Эл с 1 февраля будут проиндексированы социальные выплаты
Волжская правда (г. Волжск)26 января в 09:23
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