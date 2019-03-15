Энергетика
В России с 1 апреля вырастет пошлина на экспорт нефтиГоворит Москва вчера в 14:54
Ожидается также повышение пошлины на кокс до 6,3 доллара за тонну. В то же время пошлина на сжиженный газ останется на нулевом уровне.
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Экспортная пошлина на нефть в России с 1 апреля выраcтет на $6,2 — до $97,4 за тонну
Rambler News Serviceвчера в 06:30
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