В России с 1 апреля будут увеличены социальные пенсииГазета.Ru 03:15

С 1 апреля 2019 года социальные пенсии проиндексированы на 2%. Средний размер социальной пенсии по старости увеличился на 182 рубля и после повышения составил 9 266 рублей в месяц, средний размер социальных пенсий детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличился на 268 и 270 рублей соответственно и после повышения составил 13674 рубля и 13812 рублей.

с чего всё началось

Социальные пенсии в России с 1 апреля индексируются на 2%. В среднем по стране размер таких выплат составит 9266 рублей в месяц. Также вырастет размер социальных пенсий для инвалидов с детства и ряда других категорий граждан. По подсчетам минтруда, повышение коснется около 4 млн человек.

В России с 1 апреля будут увеличены социальные пенсии

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