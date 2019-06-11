Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границуRT на русском вчера в 21:59

Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
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С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу

Газета.Ruвчера в 23:33

ФСБ разъяснила правила выезда детей за границу

Online47.ruвчера в 23:30

Пограничники с 12 июня не будут принимать заявлений о несогласии граждан на выезд несовершеннолетних

Интерфаксвчера в 11:15

ФСБ напомнила об изменении правил выезда детей за границу

РБКвчера в 19:33

На границе не спросят

Российская газетавчера в 17:04

Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня

ТАССвчера в 11:35

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

RT на русскомвчера в 21:59
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Происшествия

Хинштейн сообщил о передаче дела журналиста Голунова в СК

Прокуратура Москвы передала дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК РФ по Москве, сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности, экс-советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
Обновлено вчера в 11:30
Общество

Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки

В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

Обновлено вчера в 17:00
Экономика

Голикова: число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек

По словам Татьяны Голиковой число бедных людей в России сократилось на 400 тыс. человек – 12,9%.
Обновлено вчера в 02:55
Происшествия

Мотоблогер Артем Болдырев погиб в результате ДТП в Подмосковье

В Московской области погиб в результате ДТП известный российский мотоблогер Артем Болдырев ("Болт"), автор YouTube-канала Moto nexus.
Обновлено вчера в 23:03
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

В Хабаровске возбудили дело после голодовки бесквартирных детей-сирот

Обновлено вчера в 22:32
Авто

Volkswagen T-Cross в версии R-Line появился в продаже

Volkswagen T-Cross наконец получил долгожданную версию R-Line.
Обновлено вчера в 04:10
Футбол

Сборная России сыграет с Кипром в отборочном турнире Евро-2020

Сборная России проведет во вторник матч четвертого тура отборочного турнира Евро-2020 с Кипром.
Обновлено в 00:07
Экономика

Всемирный банк назвал пять угроз для России

Чемпионат мира по футболу, рост мировой экономики и повышение цен на нефть дали толчок к увеличению ВВП России на 2,3% в 2018-м по сравнению с 1,6% в 2017-м году.
Обновлено вчера в 05:06
Музыка

Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади

Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено 09 июня в 06:50
Игры

Square Enix показала 8 минут геймплея ремейка Final Fantasy VII

В рамках E3 2019 компания Square Enix провела презентацию, на которой показала новую расширенную версию трейлера ремейка Final Fantasy VII, а также довольно подробно рассказала про геймплей.
Обновлено вчера в 22:57
Армия и оружие

Квадрокоптеры призвали в разведку ЗВО

Обновлено 08 июня в 16:42
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:22
Баскетбол

«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил счет в финальной серии НБА

В составе победителей впервые в финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сыграл Кевин Дюрант, однако форвард вновь получил травму.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес

Бари Алибасов все еще находится в состоянии медикаментозной комы

Добавим, что музыкант и продюсер Бари Алибасов 4 июня случайно выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его, по предположительной информации, с водой.
Обновлено 09 июня в 16:25
Происшествия

«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии

Пресненский суд Москвы приговорил офицера МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. по делу о получении взяток и воспрепятствовании расследованию.
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия

Зеленский прокомментировал пожар в психбольнице в Одессе

Обновлено вчера в 20:46
Политика

Молдавские демократы предложили России тайную сделку

Вице-премьер пояснил, что Россия не обсуждала вопрос урегулирования конфликта в Приднестровье и федерализации страны ни с одной из политических партий несмотря на то, что Плахотнюк обвиняет нынешнего президента Игоря Додона и новое правительство в сговоре с Москвой именно с этой целью.
Обновлено вчера в 19:56
Авто

Коробки передач Renault подвели автомобили Lada

Обновлено вчера в 04:55
Экономика

Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж

Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье

В Кузбассе назначен советник губернатора по здравоохранению

Заслуженный врач РФ Леонид Барбараш стал внештатным советником губернатора Кузбасса по здравоохранению.
Обновлено вчера в 08:16
Технологии

В Бурятии испытали оборудование будущего радиогелиографа

Специалисты радиоастрофизической обсерватории Института солнечно-земной физики СО РАН (Бурятия) успешно испытали оборудование будущего радиогелиографа в Бадарах, сообщает 11 июня издание «Наука в Сибири».
Обновлено в 00:31
Армия и оружие

Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35

Турецкие пилоты, обучавшиеся на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Пентагона.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:17
Политика

Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено вчера в 08:10
Кино

Звезда сериала «Доктор Хаус» Хью Лори отмечает 60-летний юбилей

11 июня Хью Лори отмечает 60-летний юбилей.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин подарил Валерии путешествие в Исландию

Гости собрались в подмосковном загородном доме на террасе, где и произносили тосты в честь хрустальной свадьбы Валерии и Иосифа.
Обновлено вчера в 15:10
Политика

Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США

Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.
Обновлено вчера в 12:45
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
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