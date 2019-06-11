В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границуГазета.Ru 02:51

Как объяснили обозревателю "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, с 12 июня вступает в силу постановление правительства России от 31 мая 2019 года, в соответствии с которым признается утратившим силу правительственное постановление от 12 мая 2003 года "Об утверждении правил подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации".

с чего всё началось

В России вступает в силу новый порядок выезда детей за границу. С 12 июня родители, опекуны или усыновители смогут подать заявление о несогласии на выезд ребенка за рубеж в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД. Пограничная служба теперь такие документы принимать не будет.

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

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