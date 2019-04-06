Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракетРБК 02:00
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
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Футбол
Адиев: после разгрома в Краснодаре надо реабилитироваться перед фанатами
Футболисты "Анжи" в предстоящем матче 22-го тура чемпионата России с московским "Динамо" должны реабилитироваться перед болельщиками за крупное поражение от "Краснодара", сказал РИА Новости главный тренер махачкалинской команды Магомед Адиев.
Обновлено 04 апреля в 10:09
Происшествия
Во Владивостоке без электроэнергии остались более 30 тыс. человек
Из-за сбоя в электросетях более 32 тыс. жителей Владивостока остались без электроснабжения.
Обновлено в 07:15
Футбол
Сын Роналдиньо подписал контракт с «Крузейро»
Сын известного в прошлом бразильского футболиста Роналдиньо Жоао Мендес подписал контракт с "Крузейро".
Обновлено в 06:12
Общество
На Северном Кавказе и Юге России высадили «телеаллеи»
Обновлено в 09:00
Музыка
Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»
Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
Обновлено в 08:49
Происшествия
Севший на мель корабль стал объектом для фотосессий
Обновлено в 08:37
Политика
В Госдуме рассказали, почему рэпера Face не взяли в армию
Ранее в СМИ сообщалось, что рэпер Face не прошёл медкомиссию в военкомате в том числе из-за татуировок на лице.
Обновлено в 08:20
Политика
Зеленский назвал казусом ошибку с анализами на наркотики
Обновлено вчера в 20:05
Футбол
Олег Романцев: «„Спартак“ победит ЦСКА с разницей в один мяч»
Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев дал прогноз на матч 22-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Семья из Тюмени выкинула миллионы рублей в мусорку
Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.
Обновлено вчера в 10:13
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Обновлено в 03:04
Происшествия
На трассе под Киевом взорвался автомобиль
Один человек погиб в результате детонации взрывного устройства в салоне автомобиля во время движения, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.
Обновлено в 03:26
Здоровье
Зависимость от слабоалкогольных напитков тяжелее лечится, чем от крепких
Ученые из Национального центра наркологии рассказали, что зависимость от слабоалкогольных напитков тяжелее поддается лечению, чем от крепких.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Политика
Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»
В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.
Обновлено в 02:35
Политика
МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией
Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Политика
Главы МИД России и Египта обсудили возобновление авиасообщения
Россия рассчитывает, что условия безопасности в аэропортах Египта в ближайшее время позволят туристам из РФ более комфортно отдыхать на египетских курортах, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:51
Политика
Песков назвал цель встречи Путина с президентом Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете Postimees рассказал об одной из целей встречи российского лидера Владимира Путина с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 08:13
Политика
Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде
Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия при принятии закона о переименовании УПЦ.
Обновлено в 08:21
Спорт
Российский лыжник Большунов занял третье место в марафоне в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов стал третьим в гонке классическим стилем на 43 км в рамках марафона Kobberlopet, соревнования прошли в норвежском Сулитьельме.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара
Обновлено в 05:03
Происшествия
Бастрыкин провел встречу с жителями Петербурга
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел личный проем жителей Петербурга и Ленобласти.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Ракетные крейсеры Северного флота проведут стрельбы в Баренцевом море
Сегодня в рамках проведения итоговых мероприятий боевой подготовки Северного флота за зимний период обучения 2019 учебного года в Баренцево море вышли тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и ракетный крейсер «Маршал Устинов»
Обновлено в 06:07
Политика
Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке
Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил за проведение дебатов между кандидатами в президенты в библиотеке.
Обновлено в 08:46
Гаджеты
Два студента из Китая обманули Apple на миллион долларов
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали фальшивые iPhone на настоящие, после чего их продавали.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
Максим Фадеев обвинил современное общество в деградации
Известный продюсер Максим Фадеев на своей страничке в Instagram нелестно высказался о современном обществе.
Обновлено в 02:30
Космос
Исследования показывают, что возможно создание ракетного топлива, которое будет намного чище и безопаснее
Обновлено вчера в 14:52
Авто
Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения
Обновлено вчера в 12:16