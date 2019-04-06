В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракетРБК 02:00

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

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