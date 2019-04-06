Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракетРБК 02:00

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
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Росстат: В стране резко упало производство ракет и самолетов

БИЗНЕС Online05:23

В России резко сократилось производство самолетов, космических кораблей и ракет

URA.Ru07:21

Обрушилось производство самолетов, космических кораблей и ракет в России

Газета.Ru07:02

В России рухнуло производство космических ракет и самолетов

Московский Комсомолец07:53

В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет

Эхо Москвы04:30

В 2018 году в России сократилось производство самолетов и ракет

REGNUM06:05

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

РБК02:00
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Футбол

Адиев: после разгрома в Краснодаре надо реабилитироваться перед фанатами

Футболисты "Анжи" в предстоящем матче 22-го тура чемпионата России с московским "Динамо" должны реабилитироваться перед болельщиками за крупное поражение от "Краснодара", сказал РИА Новости главный тренер махачкалинской команды Магомед Адиев.
Обновлено 04 апреля в 10:09
Происшествия

Во Владивостоке без электроэнергии остались более 30 тыс. человек

Из-за сбоя в электросетях более 32 тыс. жителей Владивостока остались без электроснабжения.
Обновлено в 07:15
Футбол

Сын Роналдиньо подписал контракт с «Крузейро»

Сын известного в прошлом бразильского футболиста Роналдиньо Жоао Мендес подписал контракт с "Крузейро".
Обновлено в 06:12
Общество

На Северном Кавказе и Юге России высадили «телеаллеи»

Обновлено в 09:00
Музыка

Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
Обновлено в 08:49
Происшествия

Севший на мель корабль стал объектом для фотосессий

Обновлено в 08:37
Политика

В Госдуме рассказали, почему рэпера Face не взяли в армию

Ранее в СМИ сообщалось, что рэпер Face не прошёл медкомиссию в военкомате в том числе из-за татуировок на лице.
Обновлено в 08:20
Политика

Зеленский назвал казусом ошибку с анализами на наркотики

Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет

Обновлено в 08:50
Футбол

Олег Романцев: «„Спартак“ победит ЦСКА с разницей в один мяч»

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев дал прогноз на матч 22-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Семья из Тюмени выкинула миллионы рублей в мусорку

Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.
Обновлено вчера в 10:13
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Обновлено в 03:04
Происшествия

На трассе под Киевом взорвался автомобиль

Один человек погиб в результате детонации взрывного устройства в салоне автомобиля во время движения, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.
Обновлено в 03:26
Здоровье

Зависимость от слабоалкогольных напитков тяжелее лечится, чем от крепких

Ученые из Национального центра наркологии рассказали, что зависимость от слабоалкогольных напитков тяжелее поддается лечению, чем от крепких.
Обновлено в 05:15
Общество

МВД проверит сообщения о сборе данных о школьницах в хиджабах в Казани

Обновлено в 04:19
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Политика

Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»

В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.
Обновлено в 02:35
Политика

МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией

Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Политика

Главы МИД России и Египта обсудили возобновление авиасообщения

Россия рассчитывает, что условия безопасности в аэропортах Египта в ближайшее время позволят туристам из РФ более комфортно отдыхать на египетских курортах, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:51
Политика

Песков назвал цель встречи Путина с президентом Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете Postimees рассказал об одной из целей встречи российского лидера Владимира Путина с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 08:13
Политика

Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия при принятии закона о переименовании УПЦ.
Обновлено в 08:21
Спорт

Российский лыжник Большунов занял третье место в марафоне в Норвегии

Российский лыжник Александр Большунов стал третьим в гонке классическим стилем на 43 км в рамках марафона Kobberlopet, соревнования прошли в норвежском Сулитьельме.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара

Обновлено в 05:03
Происшествия

Бастрыкин провел встречу с жителями Петербурга

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел личный проем жителей Петербурга и Ленобласти.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие

Ракетные крейсеры Северного флота проведут стрельбы в Баренцевом море

Сегодня в рамках проведения итоговых мероприятий боевой подготовки Северного флота за зимний период обучения 2019 учебного года в Баренцево море вышли тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и ракетный крейсер «Маршал Устинов»
Обновлено в 06:07
Политика

Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке

Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил за проведение дебатов между кандидатами в президенты в библиотеке.
Обновлено в 08:46
Гаджеты

Два студента из Китая обманули Apple на миллион долларов

Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали фальшивые iPhone на настоящие, после чего их продавали.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес

Максим Фадеев обвинил современное общество в деградации

Известный продюсер Максим Фадеев на своей страничке в Instagram нелестно высказался о современном обществе.
Обновлено в 02:30
Космос

Исследования показывают, что возможно создание ракетного топлива, которое будет намного чище и безопаснее

Обновлено вчера в 14:52
Авто

Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения

Обновлено вчера в 12:16
Как работают Яндекс.Новости?
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