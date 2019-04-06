В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракетРБК 02:00

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

Политика Армию США признают террористической организацией вслед за КСИР Иран не будет молчать в ответ на внесение США иранского Корпуса стражей Исламской Революции в список террористической организаций, заявил председатель парламентского комитета по иностранным делам Хишматоллы Фалахатпише.

Наука Найдена новая функция белков ядерной ламины Известно, что ламины отвечают за организацию ядерного материала – хроматина, внутри ядра, и мутации в белках ядерной ламины могут приводить к тяжелым патологиям, например, к прогерии, болезни ускоренного старения.

Происшествия В Калининграде пропала 14-летняя девочка В Калининграде родственники и полиция разыскивают пропавшую без вести Габию М. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.14-летняя девочка 5 апреля около 18:00 ушла из дома на ул. Грушевой.

Экономика РЖД вложит 90 млрд рублей в модернизацию железных дорог Петербурга Речь идет о модернизации и развитии инфраструктуры Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Стоимость программы – 88 миллиардов рублей.

Армия и оружие Мирный житель ранен при обстреле силовиками ДНР Отмечается, что обстрел велся из минометов 120 мм и 82 мм. Одним из осколков ранило 56-летнего мирного жителя, он был госпитализирован.

Общество Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.

Происшествия Собачница обстреляла школьника в Удельном парке в Петербурге Женщина выстрелила из пистолета в 15-летнего подростка после конфликта в Удельном парке Петербурга, в ночь на 5 апреля, сообщает телеканал «78».

Политика Парламент Словакии по ошибке запретил исполнение иностранных гимнов Исполнение гимнов разрешается теперь только на мероприятиях с участием официальных иностранных делегаций.

Политика Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.

Экономика Производство сельхозпродукции в Карачаево-Черкесии выросло на 1,6% В Москве состоялась встреча главы Минсельхоза России Дмитрия Патрушева с главой КЧР Рашидом Темрезовым, в ходе которой обсудили вопросы развития сельского хозяйства в республике.

Политика Песков назвал цели встречи Путина с президентом Эстонии Владимир Путин во время встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд хочет развеять опасения Таллина относительно безопасности балтийской страны, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете Postimees.

Политика Соловьев выгнал из студии польского политолога Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.

Происшествия При пожаре в частном доме под Владимиром погибли бабушка и двое внуков После ликвидации пожара на площади 20 квадратных метров были обнаружены тела бабушки, восьмимесячной девочки и пятилетнего мальчика.

Гаджеты Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019 Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.

Общество Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов» "Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.

Политика Определены суммы штрафа за карты Грузии без Абхазии и Южной Осетии Парламент Грузии установил сумму денежных штрафов за распространение искаженной информации о территориальной целостности Грузии, в первую очередь – за выпуск и распространение карты страны без Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Армия и оружие Корабли НАТО и Грузии провели учения в Чёрном море В акватории Чёрного моря совместные учения провели четыре корабля второго постоянного морского соединения НАТО и два корабля береговой охраны МВД Грузии.

Армия и оружие Ракетные стрельбы на учениях в Черном море попали на видео В Сети появился видеоролик, на котором экипажи катеров Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" демонстрируют навыки использования ракетного оружия.

Религия Православные христиане готовятся отметить праздник Благовещения 7 апреля Русская православная церковь празднует Благовещенье Пресвятой Девы Марии и Богородицы нашей.

Политика Представитель ОБСЕ Фриш посетил СИЗО в Донецке, где содержатся пленные Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш встретился в пятницу с руководством одного из донецких СИЗО, где содержатся украинские пленные.

Политика Ассанж требует от Швеции миллион долларов Судебные издержки Ассанж оценил в миллион долларов.

Космос Amazon запустит более 3000 спутников для раздачи интернета Американская компания Amazon планирует запустить на околоземную орбиту 3236 спутников, чтобы обеспечить доступ в интернет почти для 95% населения всей планеты.

Авто Новый кроссовер Volkswagen Tayron станет купеобразным На китайском рынке Volkswagen Tayron расположен на ступень выше Tiguan. Кроссовер является из бестселлеров немецкого концерна в Китае.