Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракетРБК 02:00

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
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В России упало производство самолетов и космических кораблей

Полит.ру03:13

В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет

Эхо Москвы04:30

В России стали меньше выпускать самолётов и ракет

АБН03:20

Росстат: В стране резко упало производство ракет и самолетов

БИЗНЕС Online05:23

В 2018 году в России сократилось производство самолетов и ракет

REGNUM06:05

В России рухнуло производство самолетов и космических кораблей

BFM.ru05:41

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

РБК02:00
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Политика

Армию США признают террористической организацией вслед за КСИР

Иран не будет молчать в ответ на внесение США иранского Корпуса стражей Исламской Революции в список террористической организаций, заявил председатель парламентского комитета по иностранным делам Хишматоллы Фалахатпише.
Обновлено в 05:30
Наука

Найдена новая функция белков ядерной ламины

Известно, что ламины отвечают за организацию ядерного материала – хроматина, внутри ядра, и мутации в белках ядерной ламины могут приводить к тяжелым патологиям, например, к прогерии, болезни ускоренного старения.
Обновлено 03 апреля в 04:59
Происшествия

В Калининграде пропала 14-летняя девочка

В Калининграде родственники и полиция разыскивают пропавшую без вести Габию М. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.14-летняя девочка 5 апреля около 18:00 ушла из дома на ул. Грушевой.
Обновлено в 06:08
Экономика

РЖД вложит 90 млрд рублей в модернизацию железных дорог Петербурга

Речь идет о модернизации и развитии инфраструктуры Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Стоимость программы – 88 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Футбол

Игроки «Спартака» получают баллы. Худшие оплачивают ужин

Игроки, набравшие меньше всего баллов, оплачивают командный ужин в ресторане.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Мирный житель ранен при обстреле силовиками ДНР

Отмечается, что обстрел велся из минометов 120 мм и 82 мм. Одним из осколков ранило 56-летнего мирного жителя, он был госпитализирован.
Обновлено в 05:44
Общество

Молодежные банды захватывают школы в стране

Молодежные группировки в регионах стремительно активизируются.
Обновлено в 03:47
Общество

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Футбол

Столичное дерби. «Спартак» на «Открытие Арене» примет ЦСКА

Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

Собачница обстреляла школьника в Удельном парке в Петербурге

Женщина выстрелила из пистолета в 15-летнего подростка после конфликта в Удельном парке Петербурга, в ночь на 5 апреля, сообщает телеканал «78».
Обновлено в 06:13
Политика

Парламент Словакии по ошибке запретил исполнение иностранных гимнов

Исполнение гимнов разрешается теперь только на мероприятиях с участием официальных иностранных делегаций.
Обновлено в 04:13
Политика

Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко

В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Экономика

Производство сельхозпродукции в Карачаево-Черкесии выросло на 1,6%

В Москве состоялась встреча главы Минсельхоза России Дмитрия Патрушева с главой КЧР Рашидом Темрезовым, в ходе которой обсудили вопросы развития сельского хозяйства в республике.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие

Совбез ООН призвал прекратить боевые действия в Ливии

Обновлено в 03:00
Армия и оружие

«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели

Обновлено вчера в 18:02
Политика

Песков назвал цели встречи Путина с президентом Эстонии

Владимир Путин во время встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд хочет развеять опасения Таллина относительно безопасности балтийской страны, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете Postimees.
Обновлено в 05:11
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Происшествия

При пожаре в частном доме под Владимиром погибли бабушка и двое внуков

После ликвидации пожара на площади 20 квадратных метров были обнаружены тела бабушки, восьмимесячной девочки и пятилетнего мальчика.
Обновлено в 04:06
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Общество

Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»

"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.
Обновлено вчера в 08:55
Политика

Определены суммы штрафа за карты Грузии без Абхазии и Южной Осетии

Парламент Грузии установил сумму денежных штрафов за распространение искаженной информации о территориальной целостности Грузии, в первую очередь – за выпуск и распространение карты страны без Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

Корабли НАТО и Грузии провели учения в Чёрном море

В акватории Чёрного моря совместные учения провели четыре корабля второго постоянного морского соединения НАТО и два корабля береговой охраны МВД Грузии.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие

Ракетные стрельбы на учениях в Черном море попали на видео

В Сети появился видеоролик, на котором экипажи катеров Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" демонстрируют навыки использования ракетного оружия.
Обновлено вчера в 02:23
Религия

Православные христиане готовятся отметить праздник Благовещения

7 апреля Русская православная церковь празднует Благовещенье Пресвятой Девы Марии и Богородицы нашей.
Обновлено вчера в 06:25
Политика

Представитель ОБСЕ Фриш посетил СИЗО в Донецке, где содержатся пленные

Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш встретился в пятницу с руководством одного из донецких СИЗО, где содержатся украинские пленные.
Обновлено вчера в 03:50
Политика

Ассанж требует от Швеции миллион долларов

Судебные издержки Ассанж оценил в миллион долларов.
Обновлено в 06:21
Космос

Amazon запустит более 3000 спутников для раздачи интернета

Американская компания Amazon планирует запустить на околоземную орбиту 3236 спутников, чтобы обеспечить доступ в интернет почти для 95% населения всей планеты.
Обновлено 04 апреля в 23:25
Культура

В Казани на концерт в честь Дня Победы потратят 5 млн рублей

Обновлено в 06:23
Авто

Новый кроссовер Volkswagen Tayron станет купеобразным

На китайском рынке Volkswagen Tayron расположен на ступень выше Tiguan. Кроссовер является из бестселлеров немецкого концерна в Китае.
Обновлено вчера в 10:50
Экономика

Уралвагонзавод возобновит производство инновационных вагонов

Уралвагонзавод намерен возобновить производство инновационных вагонов в августе 2019 года.
Обновлено в 01:41
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