В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракетРБК 02:00

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

Футбол Фаната «Спартака» избили до потери сознания за шарф против Глушакова Болельщик московского «Спартака» принёс на домашний матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА шарф против капитана красно-белых Дениса Глушакова.

Футбол «Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико» Центральный матч 31-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» завершился победой каталонского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Происшествия Во Владивостоке произошла крупная энергоавария Во Владивостоке произошла масштабная энергоавария, перебои в подаче электричества наблюдались во всех районах города.

Армия и оружие В Ливии остановили наступление Хафтара В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.

Хоккей Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.

Гаджеты Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019 Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.

Общество Стало известно об активизации молодежных группировок в России Родители обеспокоены заметным ростом числа молодежных группировок в российских школах, заявили представители двух общественных организаций – «Родительское собрание» и Национальный родительский комитет (НРК).

Спорт Фигуристка Сотскова завершила сотрудничество с тренером Буяновой Российская фигуристка Мария Сотскова, выступающая в женском одиночном катании, приняла решение завершить сотрудничество с тренером Еленой Буяновой.

Политика Гриценко после встречи с Зеленским ответил на вопрос, готов ли шоумен возглавить Украину Не прошедший во второй тур президентских выборов на Украине экс-глава украинского оборонного ведомства Анатолий Гриценко поделился на своей страннице в Facebook подробностями встречи с победителем первого тура Владимиром Зеленским, сообщает "Российский Диалог".

Армия и оружие ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

Футбол Вратарь «Спартака» Селихов сломал палец в игре с ЦСКА Голкипер столичного "Спартака" Александр Селихов не смог из-за травмы доиграть встречу 22-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

Шоу-бизнес Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 миллионов, живут в нищете Сергей, Георгий и Екатерина дружно жили в селе Кадыковка, пока не получили крупное состояние в 270 миллионов рублей.

Общество Гороскоп на 6 апреля: Стрельцы эмоциональны, а Овнам стоит беречь силы Успешность ваших сегодняшних деяний целиком и полностью зависит от вашей веры в собственные силы.

Армия и оружие Несколько десятков боевиков ликвидированы в Афганистане Военные ликвидировали 70 боевиков, связанных с «Исламским государством» (террористическая организация запрещена в РФ), на востоке Афганистана.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей Самые высокие зарплаты предлагают потенциальным управленцам высшего звена и программистам — сумма их дохода достигает 500 тысяч рублей в месяц и даже превышает их.