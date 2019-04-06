Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракетРБК 02:00

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
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В России производство летательных аппаратов упало на 13,5%

Коммерсантъ10:20

В России рухнуло производство космических ракет и самолетов

Московский Комсомолец07:53

В 2018 году в России сократилось производство самолетов и ракет

REGNUM06:05

Обрушилось производство самолетов, космических кораблей и ракет в России

Газета.Ru07:02

В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет

Эхо Москвы04:30

В России резко сократилось производство самолетов, космических кораблей и ракет

URA.Ru07:21

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

РБК02:00
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Происшествия

ЧП в Санкт-Петербурге: автомобиль упал с набережной в Неву

Обновлено в 16:28
Футбол

Фаната «Спартака» избили до потери сознания за шарф против Глушакова

Болельщик московского «Спартака» принёс на домашний матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА шарф против капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 13:21
Футбол

«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико»

Центральный матч 31-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» завершился победой каталонского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено в 16:58
Происшествия

Во Владивостоке произошла крупная энергоавария

Во Владивостоке произошла масштабная энергоавария, перебои в подаче электричества наблюдались во всех районах города.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие

В Ливии остановили наступление Хафтара

В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено вчера в 09:22
Хоккей

Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Политика

В Венесуэле митингуют сторонники и противники Мадуро

Обновлено в 14:34
Футбол

«Бавария» разгромила «Боруссию» и вышла в лидеры Бундеслиги

Обновлено в 15:11
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Общество

Стало известно об активизации молодежных группировок в России

Родители обеспокоены заметным ростом числа молодежных группировок в российских школах, заявили представители двух общественных организаций – «Родительское собрание» и Национальный родительский комитет (НРК).
Обновлено в 05:10
Спорт

Фигуристка Сотскова завершила сотрудничество с тренером Буяновой

Российская фигуристка Мария Сотскова, выступающая в женском одиночном катании, приняла решение завершить сотрудничество с тренером Еленой Буяновой.
Обновлено в 09:18
Политика

Гриценко после встречи с Зеленским ответил на вопрос, готов ли шоумен возглавить Украину

Не прошедший во второй тур президентских выборов на Украине экс-глава украинского оборонного ведомства Анатолий Гриценко поделился на своей страннице в Facebook подробностями встречи с победителем первого тура Владимиром Зеленским, сообщает "Российский Диалог".
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты

Обновлено в 15:39
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Футбол

Вратарь «Спартака» Селихов сломал палец в игре с ЦСКА

Голкипер столичного "Спартака" Александр Селихов не смог из-за травмы доиграть встречу 22-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.
Обновлено в 16:21
Шоу-бизнес

Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 миллионов, живут в нищете

Сергей, Георгий и Екатерина дружно жили в селе Кадыковка, пока не получили крупное состояние в 270 миллионов рублей.
Обновлено в 14:30
Культура

Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне

Обновлено в 13:15
Футбол

Самюэль Жиго: «Поражение в дерби из-за моей ошибки. Если бы Селихов крикнул, то я успел бы отойти»

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго считает, что он виноват в поражении в дерби (0:2).
Обновлено в 15:32
Общество

Гороскоп на 6 апреля: Стрельцы эмоциональны, а Овнам стоит беречь силы

Успешность ваших сегодняшних деяний целиком и полностью зависит от вашей веры в собственные силы.
Обновлено вчера в 11:27
Общество

Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Обновлено в 13:50
Армия и оружие

«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели

Обновлено вчера в 18:02
Шоу-бизнес

Лолита впервые озвучила причины расставания с Цекало

Обновлено в 10:51
Армия и оружие

Несколько десятков боевиков ликвидированы в Афганистане

Военные ликвидировали 70 боевиков, связанных с «Исламским государством» (террористическая организация запрещена в РФ), на востоке Афганистана.
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном

Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»
Обновлено в 11:55
Наука

Красота лица зависит не только от генов, но и от пола человека

Исследователи отметили, что не существует «главного гена», определяющего привлекательность лица человека.
Обновлено в 10:48
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей

Самые высокие зарплаты предлагают потенциальным управленцам высшего звена и программистам — сумма их дохода достигает 500 тысяч рублей в месяц и даже превышает их.
Обновлено в 00:17
Происшествия

СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Кино

Семья Майкла Джексона выпустила фильм в ответ на «Покидая Неверленд»

Обновлено в 14:18
Общество

Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей

Обновлено в 14:53
Происшествия

Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании

Обновлено в 12:15
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