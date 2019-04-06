Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракетРБК 02:00

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
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В России производство летательных аппаратов упало на 13,5%

Коммерсантъ10:20

В России рухнуло производство космических ракет и самолетов

Московский Комсомолец07:53

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

РБК02:00

Обрушилось производство самолетов, космических кораблей и ракет в России

Газета.Ru07:02

В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет

Эхо Москвы04:30

В 2018 году в России сократилось производство самолетов и ракет

REGNUM06:05

В России резко сократилось производство самолетов, космических кораблей и ракет

URA.Ru07:21
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Происшествия

У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет

Обновлено в 08:50
Музыка

Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
Обновлено в 08:49
Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Обновлено в 11:23
Футбол

Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Эйбаром»

"Реал" одержал победу над "Эйбаром" (2:1) в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 12:08
Происшествия

В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

Владимир Познер: «Я дал дочери пощечину, потому что она плохо ела»

Обновлено в 08:30
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Политика

Отстранение Ушакова сочли рекламным ходом

Грандиозным рекламным ходом назвал отстранение мэра Риги Нила Ушакова от должности депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов.
Обновлено в 11:57
Космос

Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено вчера в 06:54
Политика

Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в российскую Конституцию необходимо внести поправки, которые бы разрешали Госдуме принимать участие в формировании правительства страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 04:52
Музыка

Стало известно, когда выйдет посмертный альбом диджея Avicii

Обновлено в 07:20
Политика

G7 обеспокоена присутствием российских военных в Венесуэле

Главы МИД G7 выразили обеспокоенность в связи с присутствием российских военных в Венесуэле.
Обновлено в 11:03
Футбол

Спартак — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)

Обновлено в 11:30
Политика

Трамп сознался, что не читал доклад Мюллера по российскому делу

Президент США Дональд Трамп заявил, что не читал доклад по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года.
Обновлено в 11:21
Политика

В G7 призвали Россию освободить украинских моряков

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:17
Наука

Генетики назвали разницу между пьянством и алкоголизмом

Обновлено в 11:48
Политика

Ассанж потребовал от Швеции возмещения судебных расходов

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, с 2012 года находящийся в здании эквадорского посольства в Лондоне, потребовал от Швеции более 9 млн крон (около $1 млн) на покрытие судебных расходов по расследованию обвинений, выдвинутых в его адрес.
Обновлено в 06:57
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Обновлено в 03:04
Происшествия

Самолет эвакуировали в Домодедово после угрозы взрыва

Самолет Boeing 787, который должен был вылететь в Токио из московского аэропорта Домодедово, проверяют после анонимного сообщения о "минировании", передает РИА "Новости" Вылет рейса задержан для осмотра воздушного судна.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море

Обновлено вчера в 05:10
Экономика

Путин одобрил пять новых налогов

Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено вчера в 12:56
Общество

Падение метеора в небе над Красноярском попало на видео

В Сети появилось видео падения метеора в небе над Красноярском. На записи виден светящийся объект, который затухает после двух вспышек.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Семья из Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей

Семейная пара в Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей. Об этом сообщает портал «Наш город».
Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес

До мурашек! Полина Гагарина затмила Леди Гагу

Обновлено в 08:00
Происшествия

В Петербурге загорелся завод «Красный треугольник»

В Петербурге снова загорелось здание бывшего завода «Красный треугольник».
Обновлено в 11:54
Политика

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
Политика

Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке

Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил за проведение дебатов между кандидатами в президенты в библиотеке.
Обновлено в 08:46
Авто

Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения

Обновлено вчера в 12:16
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Футбол

«Краснодар» в меньшинстве одолел «Крылья Советов»

Обновлено в 11:40
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