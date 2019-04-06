Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракетРБК 02:00

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
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В России производство летательных аппаратов упало на 13,5%

Коммерсантъ10:20

В России рухнуло производство космических ракет и самолетов

Московский Комсомолец07:53

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

РБК02:00

Обрушилось производство самолетов, космических кораблей и ракет в России

Газета.Ru07:02

В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет

Эхо Москвы04:30

В 2018 году в России сократилось производство самолетов и ракет

REGNUM06:05

В России резко сократилось производство самолетов, космических кораблей и ракет

URA.Ru07:21
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Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

Обновлено 03 апреля в 03:01
Происшествия

Стрельба в Дании: ранены несколько человек

В датском Херсхольме, находящемся в 30 километрах от Копенгагена, неизвестные открыли стрельбу Пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.
Обновлено в 14:48
Хоккей

Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ

Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
Обновлено в 15:21
Футбол

В «Спартаке» заявили, что Кононов продолжит тренировать команду

Обновлено в 15:22
Футбол

Симонян: «Мельгарехо хрен знает, что придумал. Это ужас»

Обновлено в 14:21
Религия

7 апреля православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

Обновлено в 06:32
Политика

ОБСЕ получила предвзятые списки для посещения заключённых в ЛНР

Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш получил предвзятые списки заключённых для посещения в ЛНР.
Обновлено в 12:57
Политика

Страны G7 призвали Россию выполнить обязательства по ДРСМД

Главы МИД стран G7 в своем заявлении по итогам встречи во Франции призвали Россию выполнять обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:37
Футбол

«Бавария» разгромила «Боруссию» и вышла в лидеры Бундеслиги

Обновлено в 15:11
Происшествия

В Петербурге нашли мешки с человеческими останками

Обновлено в 07:13
Авто

На автосалоне в Санкт-Петербурге презентовали «инвалидку» будущего

Обновлено в 14:04
Армия и оружие

В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»

В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Наука

Генетики объяснили разницу между пьянством и алкоголизмом

В ДНК человека обнаружились различные комбинации генов, отдельно друг от друга отвечающие за пристрастие человека к выпивке и развитие алкоголизма.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара

Обновлено в 05:03
Здоровье

Семья, здоровье, футбол: какие темы больше всего волнуют россиян

Выяснилось, что наиболее популярными оказались запросы, связанные с отношениями, семьей, пляжным отдыхом, блюдами национальных кухонь, популярной музыкой и получением образования за рубежом.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Петербуржец спас мужчину, тонущего в Фонтанке

Обновлено в 10:53
Общество

Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Обновлено в 13:50
Культура

Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне

Обновлено в 13:15
Кино

Мединский назвал условие выхода в прокат «Братства» Лунгина

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что фильм «Братство» режиссёра Павла Лунгина выйдет в прокат, если он соответствует требованиям закона.
Обновлено в 12:29
Политика

Путину показали исследование об обуви и бедности россиян

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.
Обновлено вчера в 06:18
Шоу-бизнес

Лолита впервые озвучила причины расставания с Цекало

Обновлено в 10:51
Политика

Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
Обновлено в 11:04
Футбол

«Атлетико» показал заявку на матч с «Барселоной»

Обновлено в 04:37
Общество

Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов

Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Хоккей

Боб Хартли: «Никогда не говорю о судействе»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ) в пятом матче финала Восточной конференции.
Обновлено в 14:42
Политика

Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»

В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.
Обновлено в 02:35
Политика

Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне

Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном

Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»
Обновлено в 11:55
Теннис

Барти признана лучшей теннисисткой по итогам марта

Кроме Барти на звание лучшей теннисистки марта претендовали канадка Бьянка Андрееску, немка Анжелик Кербер и чешка Каролина Плишкова.
Обновлено в 15:06
Происшествия

В московском отеле мужчина убил свою подругу во время ссоры

В отеле на северо-западе Москвы мужчина убил свою подругу и попытался покончить с собой.
Обновлено в 15:16
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