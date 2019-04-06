Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракетРБК 02:00
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
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Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
Обновлено 03 апреля в 03:01
Происшествия
Стрельба в Дании: ранены несколько человек
В датском Херсхольме, находящемся в 30 километрах от Копенгагена, неизвестные открыли стрельбу Пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.
Обновлено в 14:48
Хоккей
Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ
Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
Обновлено в 15:21
Футбол
Симонян: «Мельгарехо хрен знает, что придумал. Это ужас»
Обновлено в 14:21
Политика
ОБСЕ получила предвзятые списки для посещения заключённых в ЛНР
Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш получил предвзятые списки заключённых для посещения в ЛНР.
Обновлено в 12:57
Политика
Страны G7 призвали Россию выполнить обязательства по ДРСМД
Главы МИД стран G7 в своем заявлении по итогам встречи во Франции призвали Россию выполнять обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:37
Футбол
«Бавария» разгромила «Боруссию» и вышла в лидеры Бундеслиги
Обновлено в 15:11
Происшествия
В Петербурге нашли мешки с человеческими останками
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»
В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Наука
Генетики объяснили разницу между пьянством и алкоголизмом
В ДНК человека обнаружились различные комбинации генов, отдельно друг от друга отвечающие за пристрастие человека к выпивке и развитие алкоголизма.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара
Обновлено в 05:03
Здоровье
Семья, здоровье, футбол: какие темы больше всего волнуют россиян
Выяснилось, что наиболее популярными оказались запросы, связанные с отношениями, семьей, пляжным отдыхом, блюдами национальных кухонь, популярной музыкой и получением образования за рубежом.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Петербуржец спас мужчину, тонущего в Фонтанке
Обновлено в 10:53
Общество
Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено в 13:50
Кино
Мединский назвал условие выхода в прокат «Братства» Лунгина
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что фильм «Братство» режиссёра Павла Лунгина выйдет в прокат, если он соответствует требованиям закона.
Обновлено в 12:29
Политика
Путину показали исследование об обуви и бедности россиян
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.
Обновлено вчера в 06:18
Шоу-бизнес
Лолита впервые озвучила причины расставания с Цекало
Обновлено в 10:51
Политика
Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
Обновлено в 11:04
Футбол
«Атлетико» показал заявку на матч с «Барселоной»
Обновлено в 04:37
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Хоккей
Боб Хартли: «Никогда не говорю о судействе»
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ) в пятом матче финала Восточной конференции.
Обновлено в 14:42
Политика
Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»
В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.
Обновлено в 02:35
Политика
Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне
Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном
Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»
Обновлено в 11:55
Теннис
Барти признана лучшей теннисисткой по итогам марта
Кроме Барти на звание лучшей теннисистки марта претендовали канадка Бьянка Андрееску, немка Анжелик Кербер и чешка Каролина Плишкова.
Обновлено в 15:06
Происшествия
В московском отеле мужчина убил свою подругу во время ссоры
В отеле на северо-западе Москвы мужчина убил свою подругу и попытался покончить с собой.
Обновлено в 15:16