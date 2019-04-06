В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракетРБК 02:00

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

Происшествия Стрельба в Дании: ранены несколько человек В датском Херсхольме, находящемся в 30 километрах от Копенгагена, неизвестные открыли стрельбу Пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.

Хоккей Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.

Политика ОБСЕ получила предвзятые списки для посещения заключённых в ЛНР Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш получил предвзятые списки заключённых для посещения в ЛНР.

Политика Страны G7 призвали Россию выполнить обязательства по ДРСМД Главы МИД стран G7 в своем заявлении по итогам встречи во Франции призвали Россию выполнять обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ» В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.

Наука Генетики объяснили разницу между пьянством и алкоголизмом В ДНК человека обнаружились различные комбинации генов, отдельно друг от друга отвечающие за пристрастие человека к выпивке и развитие алкоголизма.

Здоровье Семья, здоровье, футбол: какие темы больше всего волнуют россиян Выяснилось, что наиболее популярными оказались запросы, связанные с отношениями, семьей, пляжным отдыхом, блюдами национальных кухонь, популярной музыкой и получением образования за рубежом.

Кино Мединский назвал условие выхода в прокат «Братства» Лунгина Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что фильм «Братство» режиссёра Павла Лунгина выйдет в прокат, если он соответствует требованиям закона.

Политика Путину показали исследование об обуви и бедности россиян Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.

Политика Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.

Общество Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.

Хоккей Боб Хартли: «Никогда не говорю о судействе» Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ) в пятом матче финала Восточной конференции.

Политика Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз» В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.

Политика Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»

Теннис Барти признана лучшей теннисисткой по итогам марта Кроме Барти на звание лучшей теннисистки марта претендовали канадка Бьянка Андрееску, немка Анжелик Кербер и чешка Каролина Плишкова.