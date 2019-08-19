Общество
В России рождаемость увеличилась только в двух регионахЮжный Федеральный 15:37
В столице рождаемость увеличилась на 5,9%, в Карачаево-Черкесии – 4,7%. Уточняется, что за первое полугодие текущего года рождаемость составила 9,9 на 1 тысячу человек. И это меньше показателя за прошлый год на 8,3%. Также сообщается, что по России, в целом, рождаемость упала на 8,14%.
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