Экономика
Росстат заявил о повышении цен на хлебГазета.Ru 06:23
Изделия из пшеничной муки первого и второго сортов, по подсчетам, подорожали на 7,4%, в среднем серый хлеб сейчас можно купить за 49,96 руб./кг. Сообщается, что такой рост цен связывают с подорожанием зерна из-за сокращения урожая, так и с повышением тарифов на горюче-смазочные материалы.
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с чего всё началось
Цены на хлеб в 2019 году росли быстрее инфляции: индекс потребительских цен (один из показателей, характеризующих уровень инфляции) в июле 2019-го составил 4,6% (за семь месяцев — 5%).РБК03:08
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