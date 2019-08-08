Цены на хлеб в 2019 году росли быстрее инфляции: индекс потребительских цен (один из показателей, характеризующих уровень инфляции) в июле 2019-го составил 4,6% (за семь месяцев — 5%).

с чего всё началось

Изделия из пшеничной муки первого и второго сортов, по подсчетам, подорожали на 7,4%, в среднем серый хлеб сейчас можно купить за 49,96 руб./кг. Сообщается, что такой рост цен связывают с подорожанием зерна из-за сокращения урожая, так и с повышением тарифов на горюче-смазочные материалы.

Росстат заявил о повышении цен на хлеб

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