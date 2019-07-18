В Севастополе, отдельном субъекте России, было произведено еще 87 т, что на 34% больше, чем годом ранее. Наконец, на фермах Краснодарского края число выращенных устриц увеличилось в 2,8 раза, до 55 т. За первые шесть месяцев 2019 года пока есть данные только по Крыму и Кубани.

с чего всё началось

Вместе с аквакультурным производством в прошлом году вырос и вылов устриц, рассказал РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.

В России резко выросло производство и потребление устриц

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