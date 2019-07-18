Экономика
В России резко выросло производство и потребление устрицРБК 00:32
Вместе с аквакультурным производством в прошлом году вырос и вылов устриц, рассказал РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.
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с чего всё началось
В Севастополе, отдельном субъекте России, было произведено еще 87 т, что на 34% больше, чем годом ранее. Наконец, на фермах Краснодарского края число выращенных устриц увеличилось в 2,8 раза, до 55 т. За первые шесть месяцев 2019 года пока есть данные только по Крыму и Кубани.РБК00:32
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В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина.
Обновлено вчера в 10:46
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В МИД рассказали о долге России перед Советом Европы
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Московское "Динамо" вступило в переговоры с "Марселем" относительно трвнсфера нападающего Клинтона Н'Джие, рапортует FootMercato.
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Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
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Обновлено в 06:33
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Зеленский назвал поведение Парубия преступным бездействием
Президент Украины Владимир Зеленский назвал отказ спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов преступным бездействием.
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Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
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