В России резко выросли оптовые цены на бензинLenta.ru 11:01

Оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Росстата.

В России резко выросли оптовые цены на бензин

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