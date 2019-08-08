Экономика

В России резко выросли цены на хлебУралПолит.Ru 03:16

Ранее эксперты прогнозировали рост цен на хлеб в связи с подорожанием сырья – муки и пшеницы, а также в связи с повышением налога на добавленную стоимость с начала года.
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Ранее издание РБК
 со ссылкой на данные Росстата сообщило, что в январе - июле хлеб в магазинах подорожал на 7,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.
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