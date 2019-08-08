Экономика
В России резко выросли цены на хлебУралПолит.Ru 03:16
Ранее эксперты прогнозировали рост цен на хлеб в связи с подорожанием сырья – муки и пшеницы, а также в связи с повышением налога на добавленную стоимость с начала года.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:55, Вашингтон
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
В США оценили российский ударный стелс-беспилотник «Охотник»
Недавно свой первый длительный полёт совершил российский ударный беспилотник «Охотник».
Обновлено в 14:39
Общество
В Китае объявили желтый уровень опасности из-за супертайфуна «Лекима»
Желтый уровень опасности объявлен в Китае из-за приближающегося к восточному побережью страны тайфуна "Лекима", который накануне ночью усилился до супертайфуна.
Обновлено вчера в 22:54
Футбол
Тун — Спартак 2:3
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Общество
Сбой телевещания в Москве объяснили техническими работами
В Российской телевизионной радиовещательной сети сообщили, что сегодня в Москве проводились технические работы во время которых отключался сигнал телетрансляции.
Обновлено в 15:58
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
Обновлено в 14:28
Общество
В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд
В подмосковных Химках на свет появились двойняшки - мальчик и девочка.
Обновлено в 09:35
Футбол
«Бернли» арендовал у «Челси» Дринкуотера
Обновлено в 13:06
Технологии
В России созданы экранопланы для тушения пожаров
Обновлено в 00:40
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено в 17:38
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено в 12:30
Общество
В Приморье наградили спасавших детей в «Холдоми» вожатых
В палаточном лагере в "Холдоми" в Хабаровском крае, в котором 23 июля случился пожар и погибло четверо детей, вожатыми работали молодые люди из Приморья.
Обновлено в 21:08
Экономика
Прожиточный минимум пенсионерам рассчитают по новым правилам
Методика расчёта регионального прожиточного минимума пенсионеров для установления социальной доплаты к пенсии станет единой для всех субъектов Федерации.
Обновлено 06 августа в 17:01
Политика
В Кремле уточнили, что Путин сказал Зеленскому
В Кремле официально подтвердили, что состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и Украины — Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям
Атамбаев лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.
Обновлено в 09:30
Общество
В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за засухи
Обновлено в 21:50
Происшествия
13-летний мальчик утонул в Амуре в Хабаровске
По словам очевидцев, дети играли на берегу Амура. 13-летний мальчик пошёл в реку и утонул, поскольку не умел плавать.
Обновлено в 22:44
Общество
Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено в 18:34
Происшествия
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, смерть офицера, по предварительной информации, наступила от огнестрельного ранения.
Обновлено в 16:30
Политика
Дизайнер Артемий Лебедев объяснил свои слова об отъезде из России
Обновлено вчера в 22:48
Здоровье
Кардиолог развеял миф о пользе красного вина для здоровья сердца
Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал о том, как сохранить здоровье сердца, а также опроверг целебные свойства вина.
Обновлено в 21:11
Общество
В России утвердят национальный стандарт на школьную форму
В 2020 году в России планируется утвердить предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму.
Обновлено в 15:00
Гаджеты
Samsung представила Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.
Обновлено в 06:12
Политика
Конгресс получил список граждан РФ, с которыми «мог быть связан» Трамп
Список российских граждан, которые потенциально могли быть связаны с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, подали в Конгресс американские банки, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 21:59
Политика
Польша испугалась сближения ЕС с Россией
Польша обеспокоена сближением некоторых стран ЕС с Россией, заявил в интервью Reuters замглавы польского МИД Марчин Пшидач.
Обновлено в 22:37
Культура
Киностудия Зеленского нашла комика на его роль
Обновлено в 11:25
Политика
США обвинили Венесуэлу в нарушении соглашений о борьбе с наркотиками
Президент США Дональд Трамп внёс Венесуэлу в список стран, которые не выполняют международные обязательства по борьбе с оборотом наркотиков.
Обновлено в 22:09
Армия и оружие
Sohu: МБР «Сармат» прикрыла слабость российского флота
В недавно развернувшемся противоборстве российские военные проявили явную слабость.
Обновлено в 21:24
Армия и оружие
Посол Индии в РФ назвал С-400 лучшим зенитно-ракетным комплексом в мире
В октябре прошлого года Россия заключила контракт на поставку в Индию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 20:56
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30