Экономика
В России резко выросли цены на хлебУралПолит.Ru вчера в 03:16
Ранее эксперты прогнозировали рост цен на хлеб в связи с подорожанием сырья – муки и пшеницы, а также в связи с повышением налога на добавленную стоимость с начала года.
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с чего всё началось
Ранее издание РБК со ссылкой на данные Росстата сообщило, что в январе - июле хлеб в магазинах подорожал на 7,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.ТАССвчера в 06:09
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В Черное море идет американский эсминец
В издании указывают то, что согласно Конвенции Монтрё, корабли стран нечерноморского региона имеют право находится в водах Черного моря не более 21 суток.
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Первые отечественные двигатели ПД-14 установят на самолет МС-21 в первом квартале 2020 года, сообщил журналистам управляющий директор "ОДК-Пермские моторы" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК) Сергей Попов.
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В России утвердят национальный стандарт на школьную форму
В 2020 году в России планируется утвердить предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму.
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Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020 года
Оспариваемые японцами четыре российских острова Южных Курил изображены на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года.
Обновлено вчера в 22:54
Гаджеты
Samsung представила Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.
Обновлено вчера в 06:12
Энергетика
Литр бензина в России за неделю подорожал на две копейки
Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 29 июля по 4 августа выросла в среднем на две копейки и достигла 44,58 рубля.
Обновлено вчера в 09:20
Общество
В Перу группу исследователей эвакуировали из-за угроз местных жителей
Участники международной команды исследователей, в числе которых были граждане России, в Перу были эвакуированы с горы Уаскаран в горной системе Анды из-за угроз, поступивших в их адрес от местных жителей.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
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В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Футбол
Кононов прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы
Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:36
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
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Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную
Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.
Обновлено вчера в 21:34
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ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
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AMD отчиталась о завершении разработки процессорной архитектуры Zen 3
Свидетельства «шахматного порядка» разработки процессорных архитектур находятся и в социальных сетях для профессионалов, где один из разработчиков Zen 2 случайно обмолвился о своей причастности к созданию архитектуры Zen 5. Соответственно, над архитектурами Zen 3 и Zen 4 могли работать представители другой команды, и для компании Intel подобная практика тоже является обычным делом.
Обновлено вчера в 10:08
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В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95
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Происшествия
Годовалый ребенок попал в больницу с передозировкой наркотиками
В Испании годовалого малыша госпитализировали с острым отравлением наркотиками. Об этом сообщает издание Levante-EMV.
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Обновлено вчера в 12:10
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Всероссийский День льняного поля примет Тверская область
Обновлено 07 августа в 05:58
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Сборная России обыграла Венесуэлу на турнире в Италии
Сборная России одержала победу над Венесуэлой (69:54) на международном турнире в Италии.
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США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
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Коленные подушки безопасности оказались неэффективными
Обновлено вчера в 06:13
Общество
Телеканалы в Москве впервые задействовали для оповещения о ЧС
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Яшина снова арестовали на 10 суток
Обновлено вчера в 11:37