Экономика
В России резко выросли цены на хлебУралПолит.Ru 03:16
Ранее эксперты прогнозировали рост цен на хлеб в связи с подорожанием сырья – муки и пшеницы, а также в связи с повышением налога на добавленную стоимость с начала года.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:34, Вашингтон
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Общество
Минтруд хочет изменить правила досрочного выхода на пенсию
Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочного выхода на пенсию. Уже разработан соответствующий проект постановления.
Обновлено вчера в 20:50
Футбол
Кононов: кредит доверия от Федуна существует
Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует.
Обновлено в 15:35
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Политика
Польша перепугалась сближения России с Евросоюзом
В Польше обеспокоились тем, что ряд стран Евросоюза стал более дружелюбно относиться к России.
Обновлено в 22:27
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Политика
Артемий Лебедев пообещал умереть в Москве
Российский дизайнер Артемий Лебедев заявил, что никогда не уедет из России. Об этом он сообщает на своем YouTube-канале.
Обновлено в 19:38
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Политика
Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии
Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:46
Общество
Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»
Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".
Обновлено в 06:11
Футбол
«Спартак» может приобрести полузащитника «Страсбура» Сиссоко
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Страсбура» Ибраима Сиссоко, сообщает Sport24.
Обновлено в 18:54
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Милиция разогнала митингующих сторонников Атамбаева в центре Бишкека
Сотрудники правоохранительных органов задержали сегодня, 8 августа, Алмазбека Атамбаева и вывезли его из резиденции в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, где бывший президент Киргизии и его сторонники оборонялись почти сутки.
Обновлено в 14:33
Наука
В Китае нашли окаменелости древнейшего леса
Остатки древнего окаменевшего леса, в котором росли первые деревья, были найдены неподалеку от города Синьхан на востоке Китая.
Обновлено в 21:55
Космос
Макет марсианской станции ExoMars-2020 разбился при испытании парашюта в Швеции
Макет марсианской станции ExoMars-2020 разбился при испытании парашюта в Швеции. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:07
Армия и оружие
Британские военные сообщили о двух случаях сопровождения Ту-95 и Су-27
Typhoon, дислоцированные в Балтии, в свою очередь, вылетали для сопровождения российского Ту-95 и двух истребителей Су-27, пролетавших рядом с воздушной границей Эстонии, говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 19:05
Политика
Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США
Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.
Обновлено в 19:31
Футбол
Полиция расследует расистский пост фаната «Эвертона» в адрес Салаха
Как сообщает Liverpool Echo, пользователь «Твиттера», представившийся поклонником «ирисок», опубликовал несколько записей с оскорблениями расистского характера в адрес египетского нападающего Мохамеда Салаха, защищающего цвета принципиального соперника клуба – «Ливерпуля».
Обновлено в 03:03
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Технологии
WSJ: Facebook готова платить СМИ по $3 млн в год за публикацию новостей в соцсети
Американская компания Facebook предложила по $3 млн ведущим американским СМИ за годовую лицензию на размещение их контента в новой вкладке одноименной соцсети.
Обновлено в 19:34
Культура
Киностудия Зеленского нашла комика на его роль
Обновлено в 11:25
Религия
Сегодня отмечается Ермолаев день
Сегодня, 8 августа, отмечается Ермолаев день. Сегодня отмечается народный праздник — Ермолаев день.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Российскую журналистку не подпустили к Зеленскому в Стамбуле
Обновлено в 10:19
Политика
Власти Венесуэлы отказались от переговоров с оппозицией
Переговоры проходили на острове Барбадос в Карибском море.
Обновлено вчера в 21:24
Наука
Человечество является причиной вымирания биологических видов на Земле
На Земле существуют порядка двух миллиардов живых видов. Это число включает в себя различные бактерии, растения, грибы и животные.
Обновлено в 11:16
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено в 17:38
Здоровье
Перечислены продукты, помогающие сохранить зрение
Профессор и доктор медицинских наук Елена Гришина рассказала о продуктах, сохраняющих зрение человека.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов погасил долг по алиментам
Обновлено в 07:30
Политика
Зеленский проведет на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести земельную реформу, которая поспособствует открытию рынка земли в стране к 2020 году.
Обновлено в 06:35
Культура
Выставка современного израильского искусства открывается в Москве в центре ЗИЛ
Работы современных израильских художников впервые покажут на выставке "Калейдоскоп жизни", которая откроется в пятницу в Культурном центре ЗИЛ в Москве, рассказала ТАСС руководитель Межпарламентского бюро международных культурных и экономических связей (отделение в Израиле) Василиса-Батия Баженова.
Обновлено в 17:16