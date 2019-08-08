с чего всё началось

Ранее эксперты прогнозировали рост цен на хлеб в связи с подорожанием сырья – муки и пшеницы, а также в связи с повышением налога на добавленную стоимость с начала года.

В России резко выросли цены на хлеб

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