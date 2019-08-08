с чего всё началось

Как сообщается на официальном сайте ведомства, с января по июль текущего года цена на черный хлеб в стране выросла на 7,7 процента в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год. Ведомство добавляет, что подорожали в целом все хлебобулочные изделия. Рост цен на них опережает инфляцию.

В России резко выросла цена на черный хлеб

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