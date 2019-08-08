Экономика

В России резко выросла цена на черный хлебOnline47.ru 06:33

Как сообщается на официальном сайте ведомства, с января по июль текущего года цена на черный хлеб в стране выросла на 7,7 процента в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год. Ведомство добавляет, что подорожали в целом все хлебобулочные изделия. Рост цен на них опережает инфляцию.
Читать в источнике
Комментировать319
с чего всё началось
Ранее издание РБК
 со ссылкой на данные Росстата сообщило, что в январе - июле хлеб в магазинах подорожал на 7,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.
ТАСС06:09

Подробнее о событии

Цены на дрожжах. Пока зерно утекает на экспорт

Национальная служба новостей12:40

Росстат сообщил о повышении цен на хлебобулочные изделия

RT на русском09:32

В России подорожал хлеб

Lenta.ru03:00

В Руспродсоюзе связали подорожание черного хлеба с ростом цен на зерно

ТАСС06:09

В Российском зерновом союзе прокомментировали рост цен на хлеб

Известия06:20

Росстат сообщил о росте цен на хлеб

РИА Новости05:10

Экономист рассказал, когда ждать новый скачок цен на хлеб

URA.Ru06:04
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:31, Вашингтон
Общество

Стала известна зарплата российских космонавтов

"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Кино

Квентин Тарантино представляет в Москве фильм «Однажды в Голливуде»

Режиссёр рассказал, что новая картина не последняя. Завершить свою карьеру Тарантино намерен, сняв десять фильмов.
Обновлено вчера в 08:38
Футбол

Семак: «Динамо» стало сильнее, «Зенит» ждёт тяжёлый матч

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сильных сторонах московского «Динамо», с которым сине-бело-голубым предстоит сыграть в 5-м туре Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 04:57
Политика

Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет

Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 17:20
Энергетика

В «Нафтогазе» сообщили о снижении цены на газ для населения на 5,1%

Компания «Нафтогаз Украины» в августе снизила цену на газ для населения на 5,1% — до 4600 гривен за тысячу кубометров.
Обновлено в 15:11
Политика

Фигурант «дела 27 июля» обвинил Навального в вовлечении в беспорядки

Обновлено в 12:42
Гаджеты

AMD отчиталась о завершении разработки процессорной архитектуры Zen 3

Свидетельства «шахматного порядка» разработки процессорных архитектур находятся и в социальных сетях для профессионалов, где один из разработчиков Zen 2 случайно обмолвился о своей причастности к созданию архитектуры Zen 5. Соответственно, над архитектурами Zen 3 и Zen 4 могли работать представители другой команды, и для компании Intel подобная практика тоже является обычным делом.
Обновлено в 10:08
Политика

В Сербии предложили передать Косово России

Председатель партии "Здоровая Сербия", бывший кандидат в президенты страны, Милан Стаматович предложил подписать межгосударственный договор, который передаст Косово в своеобразное пользование России.
Обновлено в 11:50
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Происшествия

Годовалый ребенок отравился наркотиками и попал в больницу в Испании

Ребенка в возрасте 15 месяцев госпитализировали в Испании из-за отравления наркотиками.
Обновлено в 09:36
Интернет

Подрядчики Microsoft прослушивают пользователей сервиса Skype

Подрядчики Microsoft имеют возможность прослушивать записи общения пользователей при помощи встроенного в Skype голосового помощника Cortana и утилиты автоматического перевода.
Обновлено в 18:00
Футбол

Неймар опубликовал фотографию с Зиданом

Нападающий «ПСЖ» Неймар выложил в Instagram фотографию с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.
Обновлено в 14:59
Политика

Дмитрий Медведев обсудит задержание Атамбаева с руководством Киргизии

Обновлено в 13:43
Космос

На Луну голодными не летали: как эволюционировала еда в космосе

Обновлено в 19:13
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Здоровье

Для спасения Мирона Васёва не хватает 677 тыс. руб

Телезрители ГТРК «Сочи» соберут 13 тыс. руб.
Обновлено в 18:31
Экономика

Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»

«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии — ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 18:47
Космос

Выход американских астронавтов в космос отложен

Обновлено в 06:29
Происшествия

В Киргизии начался новый штурм резиденции Атамбаева

В штабе экс-президента Киргизии РИА Новости сообщили, что сотрудники правоохранительных органов начали новый штурм резиденции.
Обновлено в 07:56
Культура

«Квартал 95» нашел замену Зеленскому

Киностудия «Квартал 95», которой ранее руководил Владимир Зеленский, нашла ему замену.
Обновлено в 14:46
Кино

В Выборге объявили победителей кинофестиваля «Окно в Европу»

Напомним, что двадцать седьмой кинофестиваль "Окно в Европу" проходил в Выборге в период со 2 по 8 августа этого года.
Обновлено в 15:35
Энергетика

Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн

Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Футбол

Заглушить трибуны: Денис Глушаков впервые сыграет против «Спартака»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков впервые сыграет против своего бывшего клуба после скандального ухода из стана красно-белых.
Обновлено в 17:00
Футбол

Тун — Спартак 2:3

«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Политика

Власти Венесуэлы отказались вести дальнейшие переговоры с оппозицией

Официальное правительство Венесуэлы приняло решение больше не участвовать в очередном раунде переговоров с оппозицией на Барбадосе.
Обновлено в 05:50
Экономика

Блогеры повлияли на выбор почти половины покупателей люкса в России

К покупателям "люкса" аналитики относили тех людей, которые за предыдущие 12 месяцев (исследование проводилось с середины декабря 2018-го по 19 января 2019-го) потратили в среднем на персональные предметы роскоши € 39 тыс. Размер "чека" таких покупателей вырос за прошедший год — в 2017-м он составлял € 37 тыс. "Вес" блогеров в России оказался выше среднемирового уровня на 41%.
Обновлено в 17:00
Экономика

Выручка «МегаФона» во втором квартале выросла на 4,5 процента

Консолидированная выручка "Мегафона" (по международным стандартам финансовой отчетности — МСФО) во II квартале 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5 процента и составила 85,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:20
Общество

Шестилапый щенок лабрадора появился на свет в Великобритании

Шестилапый щенок появился на свет в семье медицинской сестры Лорен Сэлмон в городе Кент в Великобритании, лабрадор родился на восьмой неделе.
Обновлено в 13:59
Футбол

«Бавария» забила 23 безответных гола в товарищеском матче

«Бавария» разгромила «Роттах-Эгерн» в товарищеском матче со счетом 23:0. Четырьмя голами отметился Корентен Толиссо.
Обновлено в 15:21
Гаджеты

В Apple Music для Android появится режим караоке и темная тема

В Apple Music для Android появилась темная тема и режим караоке, но пока обновление доступно только в бета-версии.
Обновлено в 08:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное