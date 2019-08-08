Экономика
В России резко выросла цена на черный хлебOnline47.ru 06:33
Как сообщается на официальном сайте ведомства, с января по июль текущего года цена на черный хлеб в стране выросла на 7,7 процента в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год. Ведомство добавляет, что подорожали в целом все хлебобулочные изделия. Рост цен на них опережает инфляцию.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:31, Вашингтон
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Кино
Квентин Тарантино представляет в Москве фильм «Однажды в Голливуде»
Режиссёр рассказал, что новая картина не последняя. Завершить свою карьеру Тарантино намерен, сняв десять фильмов.
Обновлено вчера в 08:38
Футбол
Семак: «Динамо» стало сильнее, «Зенит» ждёт тяжёлый матч
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сильных сторонах московского «Динамо», с которым сине-бело-голубым предстоит сыграть в 5-м туре Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 04:57
Политика
Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет
Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 17:20
Энергетика
В «Нафтогазе» сообщили о снижении цены на газ для населения на 5,1%
Компания «Нафтогаз Украины» в августе снизила цену на газ для населения на 5,1% — до 4600 гривен за тысячу кубометров.
Обновлено в 15:11
Гаджеты
AMD отчиталась о завершении разработки процессорной архитектуры Zen 3
Свидетельства «шахматного порядка» разработки процессорных архитектур находятся и в социальных сетях для профессионалов, где один из разработчиков Zen 2 случайно обмолвился о своей причастности к созданию архитектуры Zen 5. Соответственно, над архитектурами Zen 3 и Zen 4 могли работать представители другой команды, и для компании Intel подобная практика тоже является обычным делом.
Обновлено в 10:08
Политика
В Сербии предложили передать Косово России
Председатель партии "Здоровая Сербия", бывший кандидат в президенты страны, Милан Стаматович предложил подписать межгосударственный договор, который передаст Косово в своеобразное пользование России.
Обновлено в 11:50
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Происшествия
Годовалый ребенок отравился наркотиками и попал в больницу в Испании
Ребенка в возрасте 15 месяцев госпитализировали в Испании из-за отравления наркотиками.
Обновлено в 09:36
Интернет
Подрядчики Microsoft прослушивают пользователей сервиса Skype
Подрядчики Microsoft имеют возможность прослушивать записи общения пользователей при помощи встроенного в Skype голосового помощника Cortana и утилиты автоматического перевода.
Обновлено в 18:00
Футбол
Неймар опубликовал фотографию с Зиданом
Нападающий «ПСЖ» Неймар выложил в Instagram фотографию с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.
Обновлено в 14:59
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Здоровье
Для спасения Мирона Васёва не хватает 677 тыс. руб
Телезрители ГТРК «Сочи» соберут 13 тыс. руб.
Обновлено в 18:31
Экономика
Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»
«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии — ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 18:47
Космос
Выход американских астронавтов в космос отложен
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Киргизии начался новый штурм резиденции Атамбаева
В штабе экс-президента Киргизии РИА Новости сообщили, что сотрудники правоохранительных органов начали новый штурм резиденции.
Обновлено в 07:56
Культура
«Квартал 95» нашел замену Зеленскому
Киностудия «Квартал 95», которой ранее руководил Владимир Зеленский, нашла ему замену.
Обновлено в 14:46
Кино
В Выборге объявили победителей кинофестиваля «Окно в Европу»
Напомним, что двадцать седьмой кинофестиваль "Окно в Европу" проходил в Выборге в период со 2 по 8 августа этого года.
Обновлено в 15:35
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Футбол
Заглушить трибуны: Денис Глушаков впервые сыграет против «Спартака»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков впервые сыграет против своего бывшего клуба после скандального ухода из стана красно-белых.
Обновлено в 17:00
Футбол
Тун — Спартак 2:3
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Политика
Власти Венесуэлы отказались вести дальнейшие переговоры с оппозицией
Официальное правительство Венесуэлы приняло решение больше не участвовать в очередном раунде переговоров с оппозицией на Барбадосе.
Обновлено в 05:50
Экономика
Блогеры повлияли на выбор почти половины покупателей люкса в России
К покупателям "люкса" аналитики относили тех людей, которые за предыдущие 12 месяцев (исследование проводилось с середины декабря 2018-го по 19 января 2019-го) потратили в среднем на персональные предметы роскоши € 39 тыс. Размер "чека" таких покупателей вырос за прошедший год — в 2017-м он составлял € 37 тыс. "Вес" блогеров в России оказался выше среднемирового уровня на 41%.
Обновлено в 17:00
Экономика
Выручка «МегаФона» во втором квартале выросла на 4,5 процента
Консолидированная выручка "Мегафона" (по международным стандартам финансовой отчетности — МСФО) во II квартале 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5 процента и составила 85,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:20
Общество
Шестилапый щенок лабрадора появился на свет в Великобритании
Шестилапый щенок появился на свет в семье медицинской сестры Лорен Сэлмон в городе Кент в Великобритании, лабрадор родился на восьмой неделе.
Обновлено в 13:59
Футбол
«Бавария» забила 23 безответных гола в товарищеском матче
«Бавария» разгромила «Роттах-Эгерн» в товарищеском матче со счетом 23:0. Четырьмя голами отметился Корентен Толиссо.
Обновлено в 15:21
Гаджеты
В Apple Music для Android появится режим караоке и темная тема
В Apple Music для Android появилась темная тема и режим караоке, но пока обновление доступно только в бета-версии.
Обновлено в 08:44