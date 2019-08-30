Финансы
РосбалтВ России резко вырос спрос на наличную валюту
Чистый спрос граждан России на наличную валюту подскочил в июне 2019 года на 41% до 1,022 млрд в долларовом эквиваленте, следует из материалов Центробанка РФ. Как констатирует регулятор, позапрошлом месяце «на внутреннем рынке повысилась активность населения по покупке наличной иностранной валюты».
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 23:05, Вашингтон
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 23:05, Вашингтон
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
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МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
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Коммерсантъ 05:51
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Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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Хакеры взломали Twitter-аккаунт основателя Twitter
Неизвестные взломали аккаунт Джека Дорси, одного из основателей социальной сети Twitter. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.
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S&P понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта»
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Яхту с российскими туристами на борту затопило в Турции
Роскошную 16-метровую яхту с российскими туристами на борту затопило во время однодневного круиза в Турции.
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США отметили общий недостаток российских и американских истребителей
В США отметили общий недостаток аэродинамической нестабильности, который связывает советско-российскую разработку в лице экспериментального палубного истребителя Су-47 «Беркут» и американский X-29.
Известия 20:55
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Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
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Как пишет издание «Профиль», самый вероятный вектор развития будущих машин — это их полная электрификация.
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Армия и оружие
Во Франции выступили за возобновление торговли вооружением с РФ
Депутат французского парламента просит министерство обороны разъяснить, какие меры Парижу необходимо предпринять, чтобы возобновился двусторонний диалог в части торговли вооружением с Россией, пишет RT.
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В Североатлантическом альянсе не пожелали комментировать информацию о проявленном Турцией интересе к российским истребителям Су-57.
Аргументы недели 09:19
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В Пакистане 24 человека погибли при падении автобуса в реку
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Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о конфликте в Донбассе.
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