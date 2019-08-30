Чистый спрос граждан России на наличную валюту подскочил в июне 2019 года на 41% до 1,022 млрд в долларовом эквиваленте, следует из материалов Центробанка РФ. Как констатирует регулятор, позапрошлом месяце «на внутреннем рынке повысилась активность населения по покупке наличной иностранной валюты».

В России резко вырос спрос на наличную валюту

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