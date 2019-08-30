Финансы

РосбалтРосбалтВ России резко вырос спрос на наличную валюту

Чистый спрос граждан России на наличную валюту подскочил в июне 2019 года на 41% до 1,022 млрд в долларовом эквиваленте, следует из материалов Центробанка РФ. Как констатирует регулятор, позапрошлом месяце «на внутреннем рынке повысилась активность населения по покупке наличной иностранной валюты».
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Чистый спрос россиян на валюту в июне резко подскочил

Московский Комсомолец21:55

Спрос на наличную валюту увеличился в России

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Чистый спрос россиян на валюту в июне подскочил на 41%

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В России резко вырос спрос на наличную валюту

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Россияне бросились скупать валюту

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 23:05, Вашингтон
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