В Севастополе, отдельном субъекте России, было произведено еще 87 т, что на 34% больше, чем годом ранее. Наконец, на фермах Краснодарского края число выращенных устриц увеличилось в 2,8 раза, до 55 т. За первые шесть месяцев 2019 года пока есть данные только по Крыму и Кубани.

с чего всё началось

Потребление и производство устриц на специальных фермах резко выросло в России. Об этом сообщили РБК в Росвыболовстве. В прошлом году в Приморском крае было выращено 1,26 тыс. моллюсков.

Политика Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.

Происшествия Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.

Политика Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

Армия и оружие «Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17 Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.

Наука Воспоминания станут вечными: для этого в мозг вживят электронный чип Вживляемый чип становится причиной имитационной фундаментальной биологии человеческого мозга, он получает возможность хранить, удалять или обрабатывать ту или иную информацию, которая поступает человеку.

Футбол Рэпер Баста возродит ростовский футбольный клуб СКА Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.

Политика В Кремле рассказали, о чем общались Путин и Лукашенко на Валааме Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе традиционного брифинга ответил на вопрос журналистов о том, что обсуждали лидеры РФ и Белоруссии во время поездки на Валаам.

Транспорт На Крымском мосту закончили укладку рельсов Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.

Общество Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников-юристов Средняя зарплата выпускников СПбГУ – 95000 руб. По сравнению с рейтингом 2017 года вуз опустился на одну позицию, прирост ежемесячного дохода бывших студентов составил всего 5000 руб. Четвертое место между собой делят Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".

Происшествия Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 65 человек В Москве отметили уже 65 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией из-за отравления едой сети Healthy food.

Политика Госдума приняла законы о шпионских устройствах Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.

Происшествия Бывший участник «Дома-2» погиб на Украине Щербаков прославился благодаря участию в шоу «Дом-2», «Прожарка» и «Импровизация ведущих».

Общество Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

Политика Нацист Ярош посоветовал Зеленскому не примерять роль «отца нации» Позорное поведение представителей новой власти на Украине еще может аукнуться президенту Владимиру Зеленскому.

Здоровье Более 20% приморских клещей переносят опасные заболевания По мнению скандинавских специалистов, кроме энцефалита и боррелиоза, клещ может заразить бабезиозом, сообщает «Приморская газета».

Авто Компания Skoda презентовала модели Kodiaq и Karoq Уже в 2020 году будет запущено производство обновленных моделей Skoda Kodiaq и Karoq. А на днях они были представлены широкой публике.

Футбол Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Происшествия CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.

Политика В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.

Происшествия Израильтян арестовали на Кипре за групповое изнасилование британки Двенадцать постояльцев одного из отелей популярного кипрского курорта Айя-Напа из Израиля арестованы полицией по подозрению в изнасиловании британской туристки, проживающей в соседнем номере.

Футбол Де Лигт раскрыл причину перехода в «Ювентус» «Ювентус» заключил с защитником пятилетний контракт. Де Лигт выступал за «Аякс» с 2016 года.

Политика Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".