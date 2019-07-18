Экономика
В России резко возросло потребление устрицИзвестия 08:28
Потребление и производство устриц на специальных фермах резко выросло в России. Об этом сообщили РБК в Росвыболовстве. В прошлом году в Приморском крае было выращено 1,26 тыс. моллюсков.
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с чего всё началось
В Севастополе, отдельном субъекте России, было произведено еще 87 т, что на 34% больше, чем годом ранее. Наконец, на фермах Краснодарского края число выращенных устриц увеличилось в 2,8 раза, до 55 т. За первые шесть месяцев 2019 года пока есть данные только по Крыму и Кубани.РБК00:32
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 15:45, Вашингтон
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