В Севастополе, отдельном субъекте России, было произведено еще 87 т, что на 34% больше, чем годом ранее. Наконец, на фермах Краснодарского края число выращенных устриц увеличилось в 2,8 раза, до 55 т. За первые шесть месяцев 2019 года пока есть данные только по Крыму и Кубани.

с чего всё началось

Потребление и производство устриц на специальных фермах резко выросло в России. Об этом сообщили РБК в Росвыболовстве. В прошлом году в Приморском крае было выращено 1,26 тыс. моллюсков.

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