Экономика
В России резко возросло потребление устрицИзвестия вчера в 08:28
Потребление и производство устриц на специальных фермах резко выросло в России. Об этом сообщили РБК в Росвыболовстве. В прошлом году в Приморском крае было выращено 1,26 тыс. моллюсков.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В Севастополе, отдельном субъекте России, было произведено еще 87 т, что на 34% больше, чем годом ранее. Наконец, на фермах Краснодарского края число выращенных устриц увеличилось в 2,8 раза, до 55 т. За первые шесть месяцев 2019 года пока есть данные только по Крыму и Кубани.РБКвчера в 00:32
Подробнее о событии
Показать все источники
РБК: Росрыболовство отметило резкий рост производства и потребления устриц в России
Znak.comвчера в 03:17
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 00:50, Ашберн
Политика
Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»
Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
Обновлено вчера в 21:19
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции истребители Су-35
Обновлено вчера в 08:37
Недвижимость
Росреестр зафиксировал исторический рекорд продаж квартир в Москве
В Москве с начала года зарегистрировано на 35% больше договоров долевого участия (59 266). на первичном рынке жилья, чем за то же полугодие в прошлом году, сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено вчера в 02:36
Здоровье
Кошелек или жизнь
В протекционистский список попадает самая разная медицинская техника — от простых бинтов и подгузников до сложных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Обновлено вчера в 18:45
Политика
В конгресс США внесли проект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против сотрудников "службы безопасности России" из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:30
Футбол
Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы
Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 09:22
Общество
На Приморье надвигается мощный тайфун «Данас»
Обновлено вчера в 22:30
Авто
Тюннинг-ателье Hennessey представило шестиколесный пикап Goliath
Специалисты Hennessey создали шестиколесную версию пикапа Chevrolet Silverado Trail Boss 2019 года.
Обновлено 17 июля в 17:22
Интернет
Google и Facebook следят за пользователями порносайтов
Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено вчера в 13:22
Интернет
Основатель FaceApp опроверг передачу данных пользователей властям
Ярослав Гончаров, основатель приложения FaceApp, способного «омолаживать» и «старить» людей на снимках, заявил американскому Forbes, что компания не использует данные пользователей без их согласия.
Обновлено вчера в 04:25
Футбол
Перес попросил Зидана начать использовать Бэйла
Президент «Реала» Флорентино Перес пытается убедить главного тренера команды Зинедина Зидана начать использовать валлийского вингера Гарета Бэйла, сообщает The Independent.
Обновлено вчера в 12:58
Общество
Супруги, прожившие вместе 71 год, умерли в один день
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия
Взрыв газа на Урале: повреждено несколько квартир
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие
В Приморье на парад в День ВМФ прибудут корабли Филиппин и Вьетнама
В параде кораблей, который состоится во Владивостоке в честь Дня Военно-Морского флота, впервые будут участвовать корабли ВМС Филиппин и Вьетнама, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
Самолет Utair совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
«Рейс UT-414 авиакомпании Utair совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге по техническим причинам», — цитирует ТАСС источник в оперативных службах.
Обновлено вчера в 22:12
Транспорт
На Крымском мосту уложили все рельсы
Строители уложили все рельсы на железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщили журналистам в инфоцентре моста, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Наука
Медики назвали новую причину инфарктов и инсультов
Ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente в США обнаружили еще одну причину возникновения инфарктов и инсультов.
Обновлено вчера в 20:31
Гаджеты
Пользователи стали чаще заменять свои iPhone на Android-смартфоны
Владельцы смартфонов все чаще начали заменять свои iPhone на Android-устройства. Об этом сообщают специалисты сервиса BankMyCell.
Обновлено вчера в 16:22
Футбол
Фалькао может бесплатно перейти из «Монако» в «Галатасарай»
Контракт Фалькао с «Монако» рассчитан до лета 2020 года, при этом «Галатасарай» рассчитывает заполучить его бесплатно из-за высокой для монегасков зарплаты футболиста.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
РПЦ пообещала разобраться с перекрытием дороги перед визитом патриарха
Русская православная церковь разберется с инцидентом, из-за которого автомобили скорой помощи оказались заблокированы на подстанции подмосковного Сергиева Посада из-за визита патриарха Кирилла.
Обновлено в 00:35
Транспорт
Штрафы за задержку рейсов и багажа предложили поднять в 10 раз
Авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам за длительную задержку багажа или рейса неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки.
Обновлено вчера в 18:27
Армия и оружие
«Адмирал Макаров» и БРК «Утёс» провели ракетные стрельбы в Черном море
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, установленных с нарушениями
Президент Владимир Путин поручил кабинету министров решить вопрос с отменой штрафов водителям за ПДД, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Владимир Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
Владимир Путин прибыл в Иркутскую область. Президент осматривает пострадавшие от разрушительного наводнения районы.
Обновлено вчера в 23:24