Экономика

В России резко возросло потребление устрицИзвестия 08:28

Потребление и производство устриц на специальных фермах резко выросло в России. Об этом сообщили РБК в Росвыболовстве. В прошлом году в Приморском крае было выращено 1,26 тыс. моллюсков.
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В России резко выросло производство и потребление устриц

В Севастополе, отдельном субъекте России, было произведено еще 87 т, что на 34% больше, чем годом ранее. Наконец, на фермах Краснодарского края число выращенных устриц увеличилось в 2,8 раза, до 55 т. За первые шесть месяцев 2019 года пока есть данные только по Крыму и Кубани.
РБК00:32

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В России резко возросло потребление устриц

Известия08:28

Антироссийские санкции вызвали рост устричного производства в стране

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РБК: Росрыболовство отметило резкий рост производства и потребления устриц в России

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News.ru05:49

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Lenta.ru05:04

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Московский Комсомолец07:40

В России резко выросло производство и потребление устриц

РБК00:32
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:31, Вашингтон
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