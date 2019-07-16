Экономика

В России рекордно упали оптовые цены на сахарРоссийская газета вчера в 05:24

Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
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Оптовые цены на сахар обновили в июне пятилетний минимум

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В России рекордно упали цены на сахар

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