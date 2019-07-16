Экономика

В России резко упали оптовые цены на сахарГосударственные Вести вчера в 10:19

РБК уточняет, что осенью этот вид продукта оптом стоил 37 рублей за килограмм. В июне эксперты зафиксировали цену на уровне 26,9 рубля за килограмм. Как отметил руководитель Союза сахаропроизводителей, в июне крайне редко падают цены на сахар, поскольку обычно растет спрос.
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Оптовые цены на сахар обновили в июне пятилетний минимум

В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).
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